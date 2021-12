Prešovská župa podporila očkovanie akciou Kraj ťa potrebuje

Pridali sa známe osobnosti.

PREŠOV. Očkovaciu akciu s názvom "Kraj ťa potrebuje" s podporou známych osobností spustil v nedeľu Prešovský samosprávny kraj (PSK) v prešovskom obchodnom centre.

Pripojil sa tak ku kampani ministerstva zdravotníctva Darujme si Vianoce, prebiehajúcu počas nasledujúcich dní.

Cieľom je mobilizovať ľudí k očkovaniu a informovať ich o jeho dôležitosti.

Súčasťou aktivít bolo aj odborné poradenstvo, v obchodnom centre zároveň verejnosti sprístupnili výstavu fotografií Jána Štovku Sestry Prešovského kraja, ktorá je venovaná zdravotným sestrám a ich úsiliu pri ochrane zdravia.

Samosprávny kraj aktuálne zintenzívnil očkovanie na rôznych miestach vrátane výjazdov mobilnej očkovacej jednotky.

Župan vyzdvihol prácu zdravotníkov

Predseda PSK Milan Majerský (KDH) vyzdvihol prácu zdravotníkov a záchranárov, ktorí pomáhajú zachraňovať životy chorých, očkovať a celkovo prekonať pandémiu ochorenia, a to často na úkor času, ktorý by strávili so svojimi blízkymi.

"Im treba poďakovať a keď bude premiér, prezidentka alebo predseda národnej rady raz ďakovať niekomu za to, čo urobil počas tohto roka, tak určite by to mali byť lekári, zdravotníci, záchranári," povedal.

Tretia vlna na ústupe

Riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice a podpredseda PSK Peter Bizovský konštatoval, že nemocnice na Slovensku si počas tretej vlny prešli "peklom", ktoré sa začalo koncom septembra a stupňovalo sa v októbri a novembri.

"Šťastie bolo, že časť obyvateľov bola zaočkovaná, lebo pri nezaočkovanosti by kapacity, ako kyslíkových lôžok, tak lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou, neboli stačili a mnohí ľudia by sa do nemocníc nedostali."

Tretia vlna je podľa neho už na ústupe.

"Ale ak sa k tomu nepostavíme tvárou a nedáme sa zaočkovať, zrejme prídu ďalšie, možno nebudú také kruté, ale pozerajte, kde sa rúti ekonomika, spoločenský, kultúrny život, kam sa rútia spoločenské vzťahy."

Mnohí stále nie sú zaočkovaní

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová poukázala na náročnú prácu sestier a na to, že množstvo ľudí, korí prichádzajú s ochorením covid-19 do nemocníc v ťažkých stavoch, nie sú zaočkovaní.

"Rovnako dostane zdravotnú starostlivosť pacient, či je alebo nie zaočkovaný, ale je veľmi ťažké pozerať sa na ľudí, ktorí majú smrť v očiach a ktorí mohli tejto situácii predísť," povedala Lazorová.

Vyzvala tých, ktorí neveria, že pandémia existuje a že očkovanie je prínosom pre zdravie, aby sa prišli pozrieť a pomôcť zdravotníkom do nemocníc ako dobrovoľníci.

Podporu očkovaniu na akcii vyjadrili aj štátny tajomník rezortu zdravotníctva Kamil Száz či generálny manažér hádzanárov Tatrana Prešov Miroslav Benický.