Šéf kaviarne: Vláda robí chaos, ľudia sú sebeckí, kontrola žiadna. Katastrofa

Prešovčan po 17 rokoch bojuje o prežitie.

V centre Prešova sa nachádza známy podnik, ktorý vychoval aj svetovo úspešných barmanov a baristov. Majitelia ho budovali sedemnásť rokov. Ako hovoria, aktuálna situácia je pre celý gastronomický sektor devastačná. Aj oni bojujú o prežitie a zvažujú, čo ďalej.

Tomáš Callo vedie podnik spolu s Annou Ribovičovou už dlhé roky a kým kedysi sa debata viedla o zvyšovaní kultúry pitia kávy, nuansách kvalitnej whisky či znižovaní reklamného smogu, dnes je na úrovni holého prežitia.

Viac povedal Tomáš Callo v rozhovore pre Korzár.

V rozhovore sa okrem iného dočítate: aká je aktuálna situácia v Írsku

prečo a kedy zatvoril kaviareň

ako platia pravidlá našej vlády

prečo nakoniec musel prepúšťať

prečo sa tu takto nedá podnikať

ako vyzerajú kontroly v Prešove

ako na opatrenia reagujú zákazníci

Práve ste sa vrátili z írskej metropoly Dublin. Čo tam?

- V Írsku som bol asi sedemkrát. Naposledy tesne pred koronou. Teraz sme využili novootvorenú košickú linku. Inšpiráciou bola atmosféra v ich puboch. Bol cítiť úbytok turistov, ale boli tam. Napríklad veľa Španielov. Do niektorých barov sa stáli rady na to, aby sa človek vôbec dostal dovnútra. Na to my nie sme zvyknutí.

Aká je v Írsku zaočkovanosť a ako sa prejavuje v gastrosektore?

- Zaočkovanosť je vyše 90 percent. Pri dôchodcoch takmer stopercentná. Nie je to tam téma ani problém. Prejavuje sa to tak, že všetky obchody sú otvorené, ekonomika funguje naplno a nastavené obmedzenia sme pocítili iba v tom, že keď sme prišli na hotel, museli sme ukázať doklad o očkovaní, stotožnili nás aj cez občianske preukazy. A elektronický doklad o očkovaní vyžadujú v každom jednom podniku.

Boli tam obmedzenia otváracích hodín? Kedysi vraj museli byť krčmy v Írsku zatvorené o 23. hodine a teraz to platí znova.

- Íri mali obrovský problém s opilstvom, tak tam vláda asi na dvadsať rokov obmedzila otváracie hodiny. Puby mohli byť otvorené len do jedenástej večer. Keď sa situácia všeobecne zlepšila, tak to asi pred piatimi rokmi uvoľnili. Prišiel covid, znova sa bary obmedzili do jedenástej. Kým nebola vakcína, boli dlhší čas zatvorené. Potom im povolili mať otvorené do jedenástej, neskôr to znovu uvoľnili a aktuálne znovu prijali preventívne opatrenie, že je to znovu do jedenástej, lebo im trochu stúpli čísla. Nemocnice sú však úplne v poriadku.

Poďme späť na Slovensko. Momentálne je lockdown, resp. taký pseudolockdown, každopádne gastrosektor je ním zasiahnutý. Ako funguje teraz váš podnik?

- Dovolím si tvrdiť, že gastrosektor je zo všetkých najpostihnutejší. Predtým sa obmedzenia týkali mnohých, dnes už vo veľkej miere je to o nás a o kultúre. To sú najpostihnutejšie oblasti. Obchody sa znova otvárajú, škody sú aj pre ne obrovské, ale gastro to dostáva tretíkrát a nadlho. Ani nevieme dátum, dokedy to potrvá, aby sme sa zariadili.

A konkrétne váš podnik?

“ Zavreli sme ešte pred lockdownom aj preto, že čísla boli veľmi zlé a naši kamaráti v nemocniciach padajú na hubu. ... Pravidlá tu majú platnosť asi dva dni. „

- Ako minulý rok, aj teraz sme sa dopredu rozhodli zavrieť. Ešte pred lockdownom, lebo tie čísla boli veľmi zlé. Je to jednak občianska zodpovednosť a osobné rozhodnutie, keď človek naozaj vidí, že naši kamaráti v nemocniciach padajú na hubu. Chceli sme nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa znížila mobilita. Druhá stránka je ekonomická. Mať otvorené okienko v centre mesta, kde sa ľudia zdržiavajú iba cez deň, keď idú do práce, nemá zmysel. Ešte v lete áno, ale v zime to pre nás nemá význam. Náklady prevýšia príjem a mať otvorené len zo zotrvačnosti sme nechceli.

Kedy otvoríte?

- Sľubovalo sa, že lockdown bude na dva týždne, potom otvoria pre očkovaných. Zatiaľ sa tak nestalo. Sami nevieme, či sa máme znova pripraviť na apríl, alebo ako to bude. Pravidlá tu majú platnosť asi dva dni. Dvakrát do týždňa necháme otvorené okienko pre našich stálych hostí. Viac to nemá zmysel, ale nechceme s nimi úplne stratiť kontakt.

Čo to znamená pre ekonomiku firmy?

