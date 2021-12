Pri vybuchnutej bytovke skoro porodila. Humenčanov vďaka nej zasypali sardinkami

Jeden zemiak nestojí nič a i tak pomáha.

Vedie občianske združenie, ktoré stojí za mnohými dobročinnými aktivitami a ľuďom pomáha nielen pred Vianocami. Hlavou občianskeho združenia Podaj ďalej je Prešovčanka Viera „Viki“ Potášová. Žije v prešovskej časti Šidlovec a momentálne je na materskej dovolenke. K sociálnej oblasti sa dostala náhodne a všetko robí na báze dobrovoľnosti. „Podajko“ stojí za viacerými aktivitami, spustilo napríklad obrátený adventný kalendár, ktorý funguje na princípe „neber, ale daj“, podávalo polievku, rozdávalo knihy, organizovalo zbierky potravín a drogérie. Našlo aj vianočných anjelov, ktorí „zariadili“ darčeky pre chudobné deti. Aktivít, za ktorými Viki stojí, je mnoho a nielen o nich prezradila viac v rozhovore pre Korzár, ktorý vznikol v tohoročnom adventnom období.

Vianočné sviatky sú tu o pár dní. Ako sa ich chystáte stráviť? Len v kruhu rodiny, či robíte aj vtedy niečo s Podaj ďalej?

- Budem doma, s manželom a deťmi, mávame tradičné Vianoce. S oblátkou, cesnakom. Podajko robí predvianočnú zbierku potravín a drogérie obrátený adventný kalendár, ale priamo cez sviatky už nie.

Čiže sa snažíte dopriať aj ľuďom, ktorí nemajú dostatok prostriedkov.

- Áno, robíme zbierku. Aby mali na Vianoce z čoho variť. Medzi sviatkami by to už bolo neskoro. Robili sme tiež vianočných anjelov. Máme do sto detí, ktoré si darcovia vybrali podľa mena a veku a venujú im darček na Vianoce. Do sedemnásteho decembra musia vybraný darček odovzdať rodičovi.

Máte vlastnú databázu týchto detí?

- Spolupracujeme so sociálnym centrom, alebo s centrom pre týrané matky s deťmi, s Úsmevom ako dar, Svetielkom a ďalšími organizáciami. Máme aj svoje v databáze. Každý už má za tie roky svoje kontakty, vieme si pomôcť a navzájom sa zapojiť do toho programu.

Čiže najprv obdarujete všetky deti a čo doma? Máte už darčeky pre tie vaše? Alebo ste typ, ktorý to rieši na poslednú chvíľu?

- Na toto si dávam pozor. Keď sa otvoria dvere domu, Podaj ďalej ostáva za nimi. Čo sa týka darčekov, je to každý rok inak. Podľa hormónov. (Úsmev.) Tento rok je to tak, že kuriéri chodia, dá sa to stihnúť.

Kto u vás nosí darčeky? Ježiško?

