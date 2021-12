Súd rozhodol. Deti z Hermanoviec vzdelávali v špeciálnych triedach nezákonne

Bolo im priznané odškodnenie 5 000 eur.

HERMANOVCE, PREŠOV. Tri rómske deti z obce Hermanovce (okres Prešov) boli nezákonne vzdelávané na miestnej škole v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodneným.

Vyplýva to z rozhodnutia Okresného súdu v Prešove z dňa 24. novembra, o ktorom informoval Štefan Ivanco z Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá deti bezplatne zastupovala.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ospravedlnenie a odškodnenie

Podľa súdu sa žalované súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove, ktoré vykonávalo psychologickú diagnostiku detí, ako aj Základná škola v Hermanovciach dopustili diskriminácie detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti.

Žalovaní sa musia diskriminovaným deťom ospravedlnili. Navyše súd každému dieťaťu priznal odškodnenie po 5 000 eur.

Rozsudok však ešte nie je právoplatný a je možné sa voči nemu odvolať.

Súd zhodnotil, že pochybeniam pri psychologickej diagnostike nasvedčoval aj celkovo neprimerane vysoký podiel rómskych detí, ktoré boli na škole v Hermanovciach vzdelávané v špeciálnych triedach.

Vníma, že základná škola dlhodobo ignorovala skutočnosť, že do špeciálnych tried zaraďovali vysoký počet rómskych detí a neurobila žiadne kroky k náprave, napríklad preverením ich psychologického testovania v inom psychologickom centre.

Tiež potvrdil zodpovednosť školy za segregáciu rómskych detí v špeciálnych triedach, ktoré boli situované mimo hlavnej budovy školy a navštevované výlučne rómskymi deťmi.

Mentálne znevýhodnenie sa nepotvrdilo

Antidiskriminačnú žalobu v mene poškodených detí na súd podali v roku 2016.

Žalobcovia vtedy namietali, že v dôsledku nedostatočnej psychologickej diagnostiky zo strany súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove boli nezákonne vzdelávané v špeciálnych triedach pre deti s mentálnym znevýhodnením.

Mentálne znevýhodnenie detí nepotvrdila napríklad ani psychologická rediagnostika, ktorú na žiadosť rodičov deti absolvovali u nezávislej psychologičky.

Žaloba sa týkala aj miestnej základnej školy, ktorá v rozpore so zákonom vzdelávala podľa vzdelávacieho plánu pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodnením a navyše aj segregovane – mimo hlavnej budovy školy, oddelene od detí z majority.

V čase podania žaloby v školskom roku 2015/2016 bola v špeciálnych triedach pre deti s mentálnym znevýhodnením vzdelávaná drvivá väčšina školopovinných rómskych detí z priľahlej segregovanej rómskej komunity v obci. Za danú situáciu zdôraznila žaloba aj zodpovednosť štátu, a preto smerovala aj proti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. S poslednou argumentáciou sa súd nestotožnil a žalobu v tejto časti zamietol.

Prvé rozhodnutie súdu v prospech detí

Ivanco podotkol, že mnohé rómske deti boli a naďalej sú vzdelávané v špeciálnych školách a triedach neoprávnene. Podľa neho stále nie je vidno ozajstné systémové úsilie dosiahnuť zmenu, aj keď ministerstvo školstva dnes tento problém vníma a potreba jeho riešenia sa objavuje vo vládnych dokumentoch.

„Som presvedčený o tom, že psychologická diagnostika na školách by sa mala využívať predovšetkým na určenie individuálnych vzdelávacích potrieb detí, ktoré by boli vzdelávané spolu so všetkými ostatnými deťmi v inkluzívnom školskom prostredí. A nemala by deti odsúvať do špeciálnych škôl a tried,“ zhodnotil s tým, že štátne inštitúcie musia v tomto smere urýchlene konať.

Advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa žalobcov Vanda Durbáková poukázala na to, že ide o historicky prvé rozhodnutie súdu v prospech rómskych detí, ktoré boli nezákonne vzdelávané v systéme špeciálneho školstva na Slovensku.

Slovenský súd sa tak podľa nej pridal k súdom z Maďarska a Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktoré v minulosti rovnako rozhodli v obdobných prípadoch.

Dodala, že vyslal tak jasný signál, že nadmerný počet rómskych detí v špeciálnych školách a triedach je vážny celospoločenský problém, ktorý sa nedá prehliadať.