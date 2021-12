Pacientka zomrela na neskoro odhalený zápal slepého čreva. Súd lekárov oslobodil

Verdikt je právoplatný.

PREŠOV. Kým Okresný súd v Prešove uznal dvoch lekárov vinnými, odvolací ich oslobodil.

Prípad Ivety, ktorá zomrela v prešovskej nemocnici na prasknuté slepé črevo, je ukončený.

Žena zomrela v nemocnici

V apríli v roku 2012 doviezla sanitka 42-ročnú Ivetu z Tulčíka v okrese Prešov do fakultnej nemocnice so silnými bolesťami brucha. Pripisovali to silnej menštruácii a diagnostikovanému gynekologickému ochoreniu.

V skutočnosti však mala zápal slepého čreva.

Veľmi zlé vyšli aj výsledky zápalových hladín v krvi CRP testom, čo poukazovalo na ťažkú infekciu.

Pre silné bolesti a vysoké teploty ju poslali na druhý deň k chirurgovi.

Podľa príbuzných ju lekári nechali od nedele večera v bolestiach trpieť dlhých 15 hodín.

