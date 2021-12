Farár z videa: Irituje ma, ak žena príde domov vymodlená a vykričí muža a deti

To, čo veriacim vyčítal, aj tak robia.

Peter Iľko, kňaz v Ľutine. Ľudia podľa neho často nechodia do chrámu s pokojom, ale pretože je to zvyk, tradícia či folklór. (Zdroj: Michal Frank)

ĽUTINA. Je farárom v Ľutine v Sabinovskom okrese, teda v najväčšom slovenskom gréckokatolíckom pútnickom mieste.

Na prvý pohľad môže pôsobiť ako nekonvenčný kňaz.

Svojou úprimnosťou, oduševnením a priamosťou dokáže vskutku osloviť každého. Pútavo hovorí o rôznych témach.

Pre Korzár porozprával nielen o Vianociach, Ľutine, pandémii, ale aj o videu, ktoré ho „preslávilo“.

Upozorňoval na ňom svojich veriacich, že nechodia načas na bohoslužby, a vyčítal im to aj východniarskou hláškou: Co vam pare?

O nepoctivom kázaní

„Žena a kňaz sa ocitli pred nebeskou bránou a sv. Peter hovorí: Ty ideš do očistca a ty do pekla. Kňaz sa pýta, akože idem do pekla? Veď som vám celý život slúžil, kázal som. Svätý Peter mu hovorí: Ale ako si kázal? Nedobre si kázal. Vždy si len utešoval ľudí, nepovedal si im, ak niečo urobia zle. Vždy si sa im len podlizoval, aby ty si v ich očiach dobre vyzeral. Oni nikdy nepoznali svoju chybu. To je tvoja chyba,“ opisuje Peter Iľko jeden príbeh, ktorý ho utvrdil v tom, že nemôže len ťahať medové motúziky.

“ Môžeme mať čokoľvek, čo chceme, ale vždy chceme to, čo nemáme. To je veľké nešťastie pre tento svet. „

„Jedna vec je, že Boh je láska. To je najkrajšie, čo môže byť. Na druhej strane musíme ale pamätať aj na to, že Boh je spravodlivý sudca. Vnímam to tak, že Boh nás v ničom neobmedzí. Už apoštol Pavol povedal, že všetko smiem, ale nie všetko osoží. Adam a Eva mohli v celom raji robiť všetko, len jediný strom mali nechať na pokoji. Akurát ten im chýbal. Môžeme mať čokoľvek, čo chceme, ale vždy chceme to, čo nemáme. To je veľké nešťastie pre tento svet,“ vraví otec Peter, ako ho oslovujú veriaci.

O neškodných kázňach

A z rukáva sype ďalší príbeh.

