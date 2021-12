Sprevádzajú zomierajúcich. Nie sú to len starí ľudia, hovoria v hospici

Fungujú len vďaka štedrosti darcov.

BARDEJOV. V Hospici Matky Terezy v bardejovskej mestskej časti Bardejovská Nová Ves tento rok sprevádzali viac ako 70 zomierajúcich pacientov, ktorým pomohli s dôstojným odchodom. Informovala Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity Košice, pod ktorú hospic patrí.

„Z ruiny bývalej základnej školy sme po náročnej príprave, no s veľkým zanietením, vybudovali prvý hospic na Slovensku. Spomínam si na začiatky, keď prví pacienti prichádzali do hospicu so svojou vlastnou posteľou," spomína na začiatok projektu jeden zo zakladateľov zariadenia Jozef Krajči.

Odpustenie a vyrovnanie

Medzi pacientmi nie sú len seniori. Podľa štatistík sú prijímaní pacienti prevažne v strednom veku.

„Choroba sa nevyhne nikomu. Takisto vek nie je zárukou zdravia. Do hospicu prichádzajú aj mladí ľudia, živitelia rodín a ľudia v produktívnom veku. Tento rok sme zatiaľ sprevádzali 70 pacientov a pomáhali ich rodinám prejsť si náročnou životnou udalosťou, ktorou smrť blízkeho nepochybne je," uvádza vedúca hospicu Antónia Peregrimová.

Pridanou hodnotou starostlivosti o chorých je duchovný aspekt. Spolupráca s miestnymi kňazmi a ich starostlivosť vyplýva zo samotného poslania hospicu, a to sprevádzanie zomierajúcich. Človek na prahu života hľadá vnútorný pokoj, odpustenie a vyrovnanie.

Vďaka darcom

„Pri návšteve ľudí na lôžku, ktorí už zomierajú, som konfrontovaný s faktom, že aj ja raz budem zomierať. Preto je dôležité o tejto téme rozprávať a tému paliatívnej starostlivosť otvárať," hovorí dekan Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove Marek Kreheľ.

Hospic funguje len vďaka štedrosti darcov. Finančné prostriedky zo zdravotných poisťovní neodkážu podľa riaditeľa Arcidiecéznej charity Košice Cyrila Korpesia pokryť všetky náklady, ktoré sú so starostlivosťou o umierajúcich spojené.

„Pandémia tento stav ešte prehĺbila. Aj náš hospic funguje iba vďaka podpore darcov a finančným zbierkam. Za celoročnú podporu a priazeň preto patrí každému dobrodincovi obrovské poďakovanie," dodal Korpesio.