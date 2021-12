Na zamrznutom Sigorde sa korčuľovala ako malé dieťa. Covid ju vrátil v čase

Prírodný ľad prilákal dokonca aj bežkárov.

KOKOŠOVCE, SIGORD. Deti so sánkami, hokej, šmýkanie na ľade a dokonca aj bežkári.

Keďže zimné športové haly sú kvôli protipandemickým opatreniam zatvorené, množstvo ľudí sa rozhodlo stráviť covidové prázdniny na zamrznutej vodnej nádrži v rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove.

Krátko po vianočných sviatkoch trávilo čas na ľade množstvo ľudí, parkovisko bolo už od rána plné.

Zdieľaný ľad

Na Sigorde naposledy korčuľovala ešte ako malé dieťa aj Prešovčanka Natália. Má na to síce len matné spomienky, ktoré si po dlhom čase na zamrznutej vodnej ploche pri Prešove tento rok opäť oživila, no s korčuľovaním bola veľmi spokojná.

„Je to tu také komunitné, ľudia sa korčuľujú spoločne na odhrnutých plochách. Niektoré sú väčšie, iné menšie, no páči sa mi, že sa tie plochy zdieľajú,“ opísala.

Počas predošlých zím sa zvykla občas korčuľovať na zamrznutej Delni, no na Sigorde sa jej páči o trochu viac. „Je tu väčší život, viac ľudí, sú tu k dispozícii aj nejaké služby,“ vysvetlila.

Korčuľovanie v prírode si pochvaľuje

Slnečné a mrazivé počasie prilákalo v utorok na ľadovú plochu aj Prešovčana Jozefa, ktorý si korčuľovanie v prírode pochvaľoval.

„Snehová vrstva je tu menšia, takže sa plocha ľahšie odhŕňa,“ vysvetlil.

Prešovčan sa chodil korčuľovať aj do zimných arén na verejné korčuľovanie v meste, no keďže pandémia to nedovoľuje, rozhodol sa využiť možnosť korčuľovania, kým na to boli vhodné podmienky, na čerstvom vzduchu.

„Počasie a ľad je skvelý, niet čo dodať," doplnil.