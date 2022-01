Zastupujúci starosta Rokycian našiel takmer prázdnu kasu a faktúry za štyridsaťtisíc

Oponenta zosnulého starostu zvolili jednomyseľne.

ROKYCANY. Novou hlavou obce Rokycany (okres Prešov) sa stal Róbert Šoltis.

Do obecného zastupiteľstva bol zvolený ako nestraník za politický subjekt Šanca a stál na opačnej strane barikády než starosta Miloš Jaš (Smer-SD).

Vzťahy v obci boli napäté, samotné zastupiteľstvo bolo rozdelené.

Starosta Jaš vlani podľahol ochoreniu covid-19.

Hlavou obce sa stal Jozef Husár (Smer-SD), podľa poslancov bolo jeho poverenie sporné.

V obci mali byť vyhlásené doplňujúce voľby 19. marca. Nebudú, úmrtie starostu nemal kto nahlásiť.

V Rokycanoch bol chaos, úrad bol paralyzovaný.

Zastupujúci starosta sa vzdal funkcie i mandátu a obecné zastupiteľstvo zvolilo 23. decembra 2021 nového štatutára, ktorý by mal obec viesť až do riadnych komunálnych volieb.

Je ním Róbert Šoltis, s ktorým sme sa zhovárali o situácii v obci Rokycany.

Vedenie obce ste prevzali v chaotickej situácii. V akom stave ste našli obecný úrad?

- Takmer tri mesiace sa tam vôbec neúradovalo. Napriek tomu, že tam bol zástupca starostu, ktorý na to, ako tvrdil, mal dekrét, čo sme my, poslanci, spochybňovali. Najprv nehovoril nič, potom, že mu ho vzala povodeň, až napokon sa 'našiel' na úrade. No aj keď ešte nepredložil dekrét zastupiteľstvu, funkciu vykonával a podpisoval dokumenty i súhlasy s platbami. Nebolo to zrejme v poriadku, lebo mal len poverovaciu listinu a žiadne ďalšie náležitosti. Neprešlo to cez zastupiteľstvo, nebolo prijaté nijaké uznesenie...

Jozef Husár nám tvrdil, že sa nevedel dostať ku svojej agende, keď ste vymenili zámky.

