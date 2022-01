Radšej hrať pre sto znudených divákov než online, vraví divadelník Maťufka

Prekvapil ho Ezop, písal aj zvrhlé bájky.

Nikdy neuvažoval nad tým, že by sa divadlom mohol živiť, ale stalo sa. Prešovské divadlo Portál roky fungovalo a živilo Lukáša Maťufku s manželkou Ivanou, ako aj jednotlivých hercov. Divadlo sa nevyhlo ranám, ktoré celú kultúrnu sféru zasiahli v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Lukáš Maťufka neostal sedieť so založenými rukami. Začal robiť SBS-kára v sklade i kuriéra, medzi vlnami pandémie stihol uviesť novú premiéru rozprávky pre deti. Kedysi bol súčasťou dnes mimoriadne úspešnej world-music kapely Hrdza, dnes sa k hudobnej tvorbe vracia. Začal robiť aj podcast s bájkami. Viac prezradil v rozhovore pre Korzár.

Ako prežívate toto obdobie ako divadelník?

- Intenzívne. V podstate väčšinu roka nehráme. Začína to už byť likvidačné, lebo človek má nejaké zásoby, ale pandemická situácia trvá už druhý rok. Je to ťažké. V živote som si nepredstavoval, že keď som sa pekných pár rokov živil divadlom, zrazu môže prísť niečo také. Zatiaľ to zvládame. Tešíme sa, že sa trošku uvoľnili opatrenia, aj keď je tam ale. My sme divadlo, ktoré je kočovné, chodí za svojím divákom a problémom je, že síce môžeme hrať pre verejnosť, ale nie v školách. Tým pádom môžeme hrať, ale nemáme kde.

Koľko ľudí je vo vašom divadle? Prišli ste o nejakých?

- Áno. Vždy sme mali desať, jedenásť hercov. Teraz nás zostalo asi šesť stabilných. Jeden kolega odišiel a je pekárom, ďalší začal robiť v stavebníctve.

Vy sám ste vraj začali robiť SBS-kára v sklade. Je to pravda?

- Život je vždy plný prekvapení. Počas prvej vlny, ako to už familiárne voláme, som si hovoril, že nemôžem sedieť len tak doma. Umelcov vtedy posielali k lopatám či do predajní. Nebojím sa akejkoľvek práce, aj keď nie každá mi ide. Môj otec pracoval v SBS a opýtal sa, či nechcem prísť ako výpomoc, lebo im vypadol človek. Jasné, chcem. Hrať sa nedalo, tak som tam bol skúšobný mesiac. Po ňom mi povedali, že môžem pokračovať, ak si urobím SBS kurz. SBS-kára nemôže robiť každý. Dovtedy som si myslel, že človek dostane nejakú mikinu a môže to robiť.

Čiže ste boli pomocným SBS-károm?

- Na začiatku som bol nekvalifikovaný SBS-kár na skúške, vždy pod dozorom kvalifikovaného. Takto sa to môže tuším mesiac. Potom som začal chodiť na kurz, kde som bol dovzdelaný vo všetkých bezpečnostných veciach a musel som absolvovať písomný test. Seriózne. Boli sme v škole, kde boli zástupcovia z polície, ministerstva, pre mňa niečo neuveriteľné.

Uspeli ste?

