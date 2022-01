Primátor Sabinova o nájomných bytoch: Nemáme tu bratislavské platy, podmienky spĺňajú aj mladí

V meste je o ne rekordný záujem.

V Sabinove majú do niekoľkých rokov vzniknúť ďalšie nájomné byty. (Zdroj: Mesto Sabinov)

Východniari chcú byty vlastniť, nie ich len využívať, čím sa zadlžujú na dlhé roky. Potvrdili to prvé výsledky sčítania obyvateľov. Pomôcť by mohli nájomné byty, no na Slovensku ich výstavba prakticky neexistuje, v ich počte sme na chvoste Európy.

Vôľa primátorov púšťať sa do výstavby nájomných bytov vo väčších mestách nie je veľká napríklad pre problémy s pozemkami. V Košiciach za posledných desať rokov nepostavili ani jeden nájomný byt, v Prešove ich vzniklo 68.

Existujú však aj výnimky, ktorými by sa mohli inšpirovať iné mestá. Na východnom Slovensku je napríklad v Sabinove podľa slov primátora Michala Repaského (nezávislý) výstavba nájomných bytov tradíciou.

V súčasnosti je v meste s približne 12-tisíc obyvateľmi viac ako tristo týchto bytov a v nasledujúcich rokoch sú v pláne ďalšie desiatky. Repaský opísal, ako je možné, že majú v meste o byty rekordný počet záujemcov, že v nájomných bytoch bývajú prevažne mladé rodiny, aké sú doterajšie skúsenosti s nájomníkmi a čo robí s prípadnými neplatičmi.

Mesto Sabinov má vo svojej správe približne 300 nájomných bytov plus 60 bytov nízkeho štandardu. Ako sa to bude vyvíjať ďalej?

- Robí sa bytový dom s 24 bytmi, v najbližších štyroch až piatich rokoch plánujeme vybudovať ešte 56 bytov. Tých 24 bytov bude prístupných tento rok a každý ďalší rok by sme chceli vybudovať jeden bytový dom. Žiadosti berieme stále, len komisia zasadne v máji.

Niektorí záujemcovia sa hlásia aj takticky. Možno z dvesto ľudí si už 40 z nich svoju bytovú otázku vyriešilo. Keď príde na lámanie chleba, zistíme, že ďalšia tretina je nevhodná, lebo už zarába viac a nespĺňa podmienku príjmu do trojnásobku životného minima. Keď ideme obsadzovať 24 bytov, vyberieme minimálne 40 záujemcov, medzi ktorými sú aj náhradníci. Do pol roka sa počty utrasú, tri - štyri byty sa medzitým vyprázdnia.

S nájomnými bytmi je vo väčšine miest na Slovensku problém, je ich veľmi málo. Prečo ich staviate?

