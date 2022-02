Jazykovedkyňa: Slovo esenciálny je nevhodný anglicizmus, ľudí jeho význam mätie

Uznáva, že náš pravopis je veľmi zložitý.

Jazykovedná príručka Náuka reči slovenskej oslávila vlani svoje 175. výročie. Jej autor, Ľudovít Štúr, ňou položil základy spisovnej slovenčiny, ktorá vychádzala z kultúrnej stredoslovenčiny. Nepoznala ypsilony ani písmená ľ či ä a hlásky ď a ť, písané pred e a i sa písali zásadne len s mäkčeňom. Táto podoba jazyka sa približne pred 170 zmenila. Hodžovsko-hattalovská reforma do slovenčiny prinavrátila napríklad aj spomínané tvrdé y. Ďalšie úpravy v jazyku vznikli vďaka jazykovedcovi Samuelovi Czambelovi, ktorý presne pred 120 rokmi vydal kodifikačnú príručku Rukoväť spisovnej reči slovenskej. Neskôr nasledovalo i vydanie relatívne prvých Pravidiel slovenského pravopisu, ktoré vlani oslávili svoje 90. výročie.

Odvtedy prešla slovenčina viacerými ďalšími kodifikáciami (prijímaním záväznej jazykovej normy), úpravami a zmenami. Nie všetky však boli správne a múdre. Ako vysvetlila profesorka DANIELA SLANČOVÁ z Katedry slovenského jazyka Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity, dnešný jazykový výskum sa tieto riešenia snaží vysvetliť a v niektorých prípadoch aj upraviť. Zhovárali sme sa s ňou aj o tom, aké aktuálne problémy stoja pred slovenskou jazykovedou, prečo niektoré frekventované bohemizmy nie sú spisovné, či angličtina ohrozuje svojbytnosť nášho jazyka a či ona sama považuje slovenčinu za ťažký jazyk.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vo svojom okolí často počúvam vety, že jazykovedci nemajú čo robiť, tak vymýšľajú nezmyselné zmeny v jazyku. Ako na podobné výroky reagujete?

- Stretávam sa aj s názorom, že jazykoveda je len o tvrdom y a mäkkom i, dokonca aj v akademickom prostredí. V podstate áno, aj tvrdé y a mäkké i patria do jazykovednej oblasti, no lingvistika ako veda s veľmi starou tradíciou má oveľa širší záber.

Jazyk je vyslovene humánnou záležitosťou, jedným z atribútov, ktorý definuje človeka. Poznávanie jazyka je teda i poznávanie človeka, jeho myslenia a správania. Myslím, že ľudí vždy fascinovalo, ako sa jazyk rodí, ako funguje, ako sa používa, akú má štruktúru a čo všetko sa ním dá dosiahnuť, zlepšiť či pokaziť. Jazykoveda je teda tiež veda, ktorej štúdiom sa dozvedáme viac o sebe samých - o jednotlivcoch aj o ľudskom spoločenstve.

Hoci je dnešná podoba jazyka relatívne mladá, vnímame ho ako pomerne ustálený a zaužívaný. Napriek tomu sa dnes pravopis a spisovnosť slov pomerne často mení - čo bolo kedysi spisovné alebo aspoň akceptované, teraz už nie je a naopak. Prečo k týmto zmenám stále dochádza?

- Existencia jazyka ako takého a jeho spisovná podoba sú dve rozdielne veci. Spisovná podoba je len jednou z foriem jazyka. Keď hovoríme o formách jazyka, pre ľudí sú asi tie najznámejšie spisovná slovenčina a nárečia. Lenže medzi nimi sa nachádzajú aj ďalšie, používané hlavne v hovorenej reči. Z jazykovedného hľadiska sú všetky formy rovnocenné a reprezentujú slovenčinu ako náš národný jazyk. Napríklad aj v našej ústave sa píše, že štátnym jazykom Slovenskej republiky je slovenský jazyk. Nepíše sa spisovný, len slovenský. Na druhej strane, kodifikovaná, teda spisovná slovenčina je tou, ktorá je jednotná pre všetkých. Spája nás, uľahčuje nám dorozumievanie hlavne na verejnosti a je zároveň kultúrnou reprezentáciou slovenčiny. No a teraz k tomu, čo je spisovné, čo nie je, a prečo je to tak.

Prísne vzaté, spisovné je to, čo sa vyskytuje v kodifikačných príručkách. No aj vo vzťahu ku kodifikácii existujú rozličné postoje. Niektoré sú striktnejšie, presadzujú skôr prísnejší, predpisový prístup, iné sú voľnejšie a spoliehajú sa viac na opis existujúceho stavu jazyka. Obidva majú svoje výhody aj nevýhody. Jazykovedci väčšinou chápu výskyt viacerých možností a spôsobov vyjadrenia ako prirodzený dôsledok dynamiky v jazyku. Na druhej strane, kolegyne z jazykovej poradne hovoria, že keď ich používatelia jazyka žiadajú o radu, vyžadujú si jednoznačné vysvetlenie toho, čo je a čo nie je spisovné, čo je správne a čo nesprávne.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jubilantka profesorka Slančová tvrdí, že na študentov prísna nie je Čítajte

Neraz sa však ľudia sťažujú, že určité pravidlá a zmeny sú pre nich nezmyselné. Hundranie, že jazykovedci v ústave si zasa niečo vymysleli a teraz to my musíme používať, som už počula mnoho ráz. Ako to teda je, vznikajú niektoré pravopisné pravidlá aj, takpovediac, od stola?

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť