Nudné texty a hlavne neuraziť, hovoria o prešovskej muzike Pekelné kone

V Prahe sa im darí.

PREŠOV. Ich cesty sa pretli kedysi dávno, v deväťdesiatych rokoch v Prešove.

Obom sa rozpadli ich kmeňové a vtedy lokálne známe kapely Nonsense a Zlý svet a odvtedy sú prakticky nepretržite spolu.

Pražské hudobné dvojičky z Prešova Tomáš Hricišák a Jozef Zeleňák.

Tomáš je napríklad autorom známeho textu Pehy Slnečná balada, Zelo zasa hráva s legendárnou českou formáciou Natural (hit Já na to mám).

Väčšinu hudobných projektov však majú spoločných, napríklad aj akustickú formáciu Pekelné kone, s ktorou sa v rodnom meste predstavili aj pri preberaní ceny Lokálne hlavy.

Znelo to báječne. Tomi na španielke, Zelo na veľkom kontrabase a v takejto priam country nálade hrali svoje typické songy.

Zdalo sa, že to bude síce výborný, ale predsa len bočný projekt. No nie je to tak. Pekelné kone sú rozšírené na kvarteto, vydávajú debut a rozhodne je to plnohodnotná kapela.

Pôvodné duo rozšírili perkusionistka Jane Meduza Hall, inak manželka Joža Zeleňáka, a akordeonista Radek Veselý.

Do Prahy cez Barcelonu

Hricišák so Zeleňákom začali ako -násťroční muzikanti v Prešove ešte v deväťdesiatych rokoch, mali spolu kapely Apokalypsa, THC, Hlava 66.

