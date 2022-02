Zarába 3 600, kradne za 40, krúti hlavou majiteľ klubu. Za jedného z hokejistov už má náhradu

Ľupták: Sám som ich nahlásil.

PREŠOV. „Klukovina“. Takto charakterizoval kradnutie v hypermarkete na Košickej ulici v Prešove David Růžička, jeden z dvojice obrancov HC Grotto Prešove, ktorá musela klub opustiť.

Druhým je Ján Ťavoda.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prešovskí hokejisti kradli v hypermarkete. Vraj to bola stávka Čítajte

Vyzerá to tak, že celá ich „akcia“ bola nevydarenou stávkou.

Hokejisti, resp. jeden z nich (Růžička), zobral do vozíka prázdne plastové prepravky, odniesol ich do stroja na zálohovanie fliaš a potom si to nechal pri pokladni preplatiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Polícia začala po dvojici vtedy ešte neznámych zlodejov pátrať a čoskoro ich stotožnila.

Ľupták: Sám som ich ohlásil

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť