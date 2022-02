Vráťte nám Růžičku, prosia šéfa klubu Ľuptáka prešovskí hokejisti i kouč Bokroš

Patril medzi lídrov kabíny, tvrdia.

PREŠOV. „Bedničková“ kauza prešovských hokejistov nemá konca.

Český obranca HC Grotto Prešov David Růžička bol identifikovaný na fotke z policajného facebooku ako páchateľ krádeže v prešovskom hypermarkete.

V obchode bral opakovane prázdne prepravky od piva, dával ich do stroja na zálohovanie a bloček si nechal pri pokladni preplatiť.

Sám to označil za „klukovinu“ a trest za prehratú stávku z hokejovej kabíny.

Z nevydarenej stávky je veľká hanba.

Trapas za 43 eur

Britskému obchodnému reťazcu spôsobil škodu 23 eur, ktorú zaplatil, ďalších 20 eur ho stála pokuta. Polícia napokon uzavrela prípad ako priestupok.

Růžička, ktorý podľa prezidenta prešovského klubu Róberta Ľuptáka zarábal mesačne 3 600 eur, bol z tímu po incidente exemplárne vyhodený.

Ťavoda sa dištancuje

Potrestaný bol aj ďalší hráč Prešova Ján Ťavoda.

Aj jeho podobizeň sa ocitla na policajných fotografiách, keď muži zákona hľadali dvoch zlodejov z obchodu.

On to vysvetlil tak - a polícia to potvrdila - že Růžičku len náhodne sprevádzal. A kým jeho český spoluhráč „dělal bedničky“, on iba robil klasický nákup.

Nepomohlo, aj jeho z tímu suspendovali. Podľa našich informácií však nie „natvrdo“, ale bol len poslaný na hosťovanie. Teraz hráva za Humenné.

Na svojho spoluhráča sa hnevá za to, že ho do kauzy zatiahol ako spolupáchateľa.

Kabína stojí za Růžičkom, prosia majiteľa klubu

Naopak, všetci ostatní bývalí spoluhráči za Růžičkom stoja.

