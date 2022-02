Politológ o župných voľbách: Strany nedokázali vygenerovať schopných kandidátov

Favoritom je podľa Koziaka Majerský.

Pred tohoročnými voľbami do vyšších územných celkov sa objavujú prvé mená možných adeptov na županov. V Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) sa začína táto politická súťaž zatiaľ opatrne. Bude mať terajší predseda PSK a KDH Milan Majerský silného súpera? S kým pôjdu do koalícií jednotlivé subjekty, koho môžu podporiť a kto má aké šance? Poškodí Smeru jeho rozštiepenie? Ako je na tom OĽaNO? Čo bude témou týchto volieb? Aj o týchto otázkach sme sa zhovárali s expertom na slovenskú regionálnu politiku, politológom TOMÁŠOM KOZIAKOM, rektorom Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore.

Voľby do vyšších územných celkov sa blížia a zatiaľ to vyzerá tak, že v Prešove nie je na obzore nejaký vyzývateľ Milana Majerského. Nahráva mu to, keď už sa takto kráti čas?

- Nahráva mu to. Ak by seriózny vyzývateľ existoval, je najvyšší čas, aby sa ukázal a predstavil. Navyše Majerský stojí aj na čele KDH, čo je určite vysoká pridaná hodnota. Pomáha mu k známosti, že je na čele celoslovenskej strany, ktorá navyše preferenčne rastie. To znamená, že sa osvedčuje ako dobrý predseda Kresťanskodemokratického hnutia, čo je bonus k jeho pozícii pred voľbami.

KDH je považované skôr za pravicovú stranu a v Prešovskom kraji bol v minulosti vždy ľavicový župan. Všetky voľby, až na prvé kolo 2001, vyhral Peter Chudík. Nie je tu teda šanca na útok zľava?

- Okrem toho, že je východ ľavicový, je aj konzervatívny. Je tu rurálne, vidiecke prostredie a v ňom boli vždy úspešné kresťansky orientované strany. To prostredie je konzervatívne v zmysle viery, tradícií, takže ľavicový kandidát je fajn, ale to prostredie je skutočne prirodzenejšie pre konzervatívnych kandidátov. Aj v Prešove, krajskej metropole, boli kresťanskí kandidáti úspešní veľmi často. Z tohto dôvodu to nevnímam ako hendikep. To, že tu vyhrával ľavicový kandidát, bolo do značnej miery spôsobené aj tým, že Smer bol na vlne. Ako Smer postupne padal, prejavilo sa to aj v nepopularite Chudíka. Spolu s inými s inými záležitosťami. Toto by teda nemalo Majerskému sťažovať život.

Je tu ešte ďalší fenomén, že kým Smer bol doteraz jednotný - dokonca keď ešte bolo HZDS, v Prešovskom kraji vždy išli spoločne - teraz sa rozdelil na Smer a Hlas. Aj keď zrejme obe strany rokujú o nejakom spoločnom mene. Môže mať rozštiepenie Smeru vplyv na župné voľby?

