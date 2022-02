Na nebezpečné priecestie v Rožkovanoch by mali namontovať závory ešte tento rok

Na obnovu križovatky si miestni počkajú.

Na železničnom priecestí v Rožkovanoch prišlo o život viacero ľudí. Pridanie závor by malo pomôcť riešiť situáciu. (Zdroj: TASR/Maroš Černý)

ROŽKOVANY. Železničné priecestie v obci Rožkovany v okrese Sabinov by malo byť chránené závorami ešte v tomto roku.

Doteraz tam pri nehodách zahynulo deväť ľudí, naposledy v septembri 2019 to boli tri ženy.

„V tomto období sa sumarizujú podklady na vydanie stavebného povolenia, ktoré by podľa mojich informácií niekedy do marca malo byť ukončené, a potom by sa malo pristúpiť k realizácii," uviedla starostka obce Rožkovany Beáta Kollárová (nezávislá).

Blízkosť priecestia aj samotnej križovatky ciest prvej a tretej triedy spôsobuje podľa nej ťažkosti účastníkom cestnej premávky.

„Verím, že ak sa zabezpečí železničné priecestie vyšším stupňom ochrany a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, tak to pomôže situácii," skonštatovala Kollárová.

Plány pribrzdil plyn

Podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Rie Feik Achbergerovej zmluva o dielo na rekonštrukciu železničného priecestia bola uzatvorená 21. septembra 2020.

Následne sa zistilo, že nie je možné zhotoviť projektovú dokumentáciu podľa investičného zadania, keďže pod jestvujúcim nástupišťom sa nachádza vysokotlakový plyn a SPP vydal nesúhlasné stanovisko.

Bolo preto potrebné vybrať vhodný variant realizácie projektu z troch navrhovaných.

„ŽSR vyvíjajú maximálnu snahu o realizáciu tohto priecestia napriek mnohým komplikáciám. Nejde len o postupy a povinnosť rešpektovať zákony SR, ale aj o útoky zo strany rôznych subjektov na samotnú realizáciu. Sme radi, že sme vo veľmi napätom rozpočte ŽSR našli finančné zdroje na priecestie v Rožkovanoch, ktoré sú vyčlenené na realizáciu," uviedla Feik Achbergerová.

V súčasnosti zhotoviteľ, bratislavská spoločnosť Kumat, spol. s r. o., čaká podľa jej slov na stavebné povolenie. Následne mu bude plynúť päťmesačná lehota na zhotovenie.

Cena za projektovú činnosť a realizáciu predstavuje viac ako 803 000 eur.

Obnova križovatky sa začne zrejme až budúci rok

Slovenská správa ciest (SSC) tvrdí, že v súvislosti s rekonštrukciou križovatky ciest prvej a tretej triedy v Rožkovanoch aktuálne prebieha majetkovoprávne vysporiadanie.

Jeho ukončenie predpokladá v lete 2022.

„Predpokladaný začiatok stavebných prác je v roku 2023, po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia," povedal hovorca SSC Martin Guzi s tým, že rekonštrukciou križovatky sa podľa jeho slov zvýši bezpečnosť premávky, zvlášť chodcov.

Ako doplnila Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, v prípade rekonštrukcie železničného priecestia, ako aj križovatky vystupuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) len ako zúčastnený správca cesty, preto nebude znášať žiadne finančné záväzky.

