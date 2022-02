Kto s mečom bojuje, mečom zahynie, odkázali v Prešove Putinovi

Marek Cingeľ: Zlo je blízko nás.

PREŠOV. Spontánne zhromaždenie na podporu Ukrajiny, ktorú napadlo Rusko, sa vo štvrtok podvečer uskutočnilo aj v Prešove.

Zorganizovali ho Ukrajinci, ktorí študujú alebo pracujú v Prešove.

Početnú študentskú komunitu prišli podporiť aj Prešovčania.

Zhromaždenie bolo pred radnicou, na mieste, kde sa konali aj protesty po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

„Sláva Ukrajine. Sláva hrdinom,“ znelo niekoľkokrát námestím.

Nechýbala ukrajinská hymna i ďalšie piesne, z improvizovaného pódia znela ukrajinčina i slovenčina.

Zhromaždenie bolo ohlásené len necelé dve hodiny pred jeho začiatkom, napokon sa na ňom objavili desiatky ľudí, bolo ich viac než tri stovky.

Oleksandra: Nestraťme spojenie

„Vnímam to ako strašidelný sen. Mám pocit, že sa zajtra ráno zobudím a zistím, že sa mi to iba snívalo,“ povedala nám Oleksandra Sirko, Ukrajinka, ktorá roky spoluvytvára prešovskú kultúrnu sféru.

V Prešove je už od roku 2009, pôsobí v Centre nezávislej kultúry Wave.

„Je tu veľmi veľká komunita ukrajinských študentov. Poznáme sa, ozvali sa mi s tým, či by sme narýchlo niečo nespravili. Bolo to narýchlo, ale nechceli sme čakať do ďalšieho dňa,“ opísala spontánnu organizáciu prešovského zhromaždenia.

Oleksandra má rodinu na Ukrajine. „Moja mama s bratom bývajú na Zakarpatskej Ukrajine, mamin brat je v Kyjeve.“

O svojich blízkych sa bojí.

