Zhrdzavený plot na prešovskej kalvárii pôjde dole. Nahradí ho sklené zábradlie

Postupne chcú opraviť celý areál.

PREŠOV. Do leta nový plot, do roka štúdia a do desiatich rokov komplexná obnova celého areálu.

Prešovská kalvária by mala dostať nový šat. Taká je predstava jej správcu.

Je prirodzenou dominantou Prešova.

Barokový komplex kostola a kaplniek sa čnie nad mestom už od 18. storočia.

Postavený bol podľa vzoru Banskej Štiavnice, jej staviteľom bol tiež František Perger.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prešovská kalvária je verejný priestor, ktorý má v správe rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, ale jej presah je oveľa širší.

Má historickú hodnotu, je to zároveň vychádzkový priestor, duchovný priestor, oddychová zóna.

Od Veľkej noci do Dušičiek sú v kostole na kalvárii sväté omše.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Baroková prešovská kalvária má 250 rokov a je stále živá Čítajte

Štúdia na veľkú obnovu

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť