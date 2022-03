Profesorka cestovala za prácou do Užhorodu. Jej študentky teraz prišli za ňou

Dvaja spolužiaci už prísť nemohli.

Jana Kesselová so svojimi študentkami z Ukrajiny. (Zdroj: Michal Frank)

PREŠOV/UŽHOROD. Profesorka Jana Kesselová dochádza z Prešova učiť na Ukrajinu. Pred tromi rokmi uspela vo výberovom konaní na ministerstve školstva a získala štvorročný kontrakt.

Momentálne je v Prešove. Niektoré svoje študentky však stretáva osobne.

Ide o štyri dievčatá zo štvrtého ročníka katedry slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity, ktoré prišli do Prešova na dvojmesačný študijný pobyt.

Nebolo to vynútené, tento pobyt sa koná každoročne a lístky na autobusový linkový spoj do Prešova, ktorý stále premáva, mali zakúpené vopred, ešte pred začiatkom vojny.

Dvaja spolužiaci však už s nimi prísť nemohli, ani ďalšia spolužiačka, ktorej otec odišiel bojovať a musela sa ostať starať o rodinu.

Desať hodín zbehlo rýchlo

„Z užhorodskej autobusovej stanice išli dva autobusy, do Prešova a do Košíc. Boli plné. Na hraniciach sme čakali desať hodín. Boli tam aj ľudia, ktorí sa skúšali dostať do autobusu bez lístka,“ hovorí Anastasia Semenová.

„Zbehlo to rýchlo, neprišlo nám to ako desať hodín. Bolo tam veľa ľudí, ktorí pomáhajú na hranici. Dávajú zadarmo čaj, kávu, polievku. Majú tam jedlo pre deti aj hračky,“ dopĺňa ju spolužiačka Raja Izotová.

Obe sú z Užhorodu. Spolu s nimi prišla aj Anna Ševčeko z Cheronského kraja, kde na rozdiel od Zakarpatskej Ukrajiny taký pokoj nie je.

