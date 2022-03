Hudák pomáhal opernému režisérovi vrátiť sa z Baku do Kyjeva, Libezňuk sa bojí o rodinu

Kandráč tam má kolegov, Gapa príbuzných.

PREŠOV. Viacerí známi slovenskí umelci sú úzko spätí s Ukrajinou. Majú tam kolegov, rodiny i kamarátov.

Michal Hudák, Ondrej Kandráč, Jevgenij Ligezňuk, ale aj hudobníci Mário „Gapa“ Garbera, kapela Hrdza s ukrajinskou speváčkou Susanna Jara či občiansky angažovaná hudobníčka Katka Koščová.

Tí všetci majú v týchto dňoch plnú hlavu toho, čo sa deje na Ukrajine.

Mišo Hudák: Bombardujú moje obľúbené miesta

Populárny moderátor a herec Mišo Hudák je s Ukrajinou a ukrajinčinou spätý odmalička.

„Mne je Ukrajina veľmi blízka krajina. Nielen preto, že je to náš sused, ale aj v Prešove som chodil do ukrajinskej škôlky. Absolvoval som základnú školu a gymnázium s ukrajinským vyučovacím jazykom. Vysielal som v Československom rozhlase už ako deväťročný po ukrajinsky. Moje prvé momenty v rádiu boli v ukrajinčine. V divadle som prvýkrát hral po ukrajinsky, vo vtedajšom Ukrajinskom národnom divadle. Keď mi niekto chce v Moskve tvrdiť, že Ukrajina je zbytočný štát a vlastne neexistuje, ani Ukrajina, ani Ukrajinci, kultúra, jazyk, história, tak niekde je skrátka chyba v Matrixe,“ povedal Korzáru Mišo Hudák.

Štyri roky študoval herectvo v Kyjeve.

„Namiesto toho, aby moji spolužiaci hrali v divadlách, režírovali predstavenia, sú reálne v uliciach so zbraňou v ruke. Riešia existenčné problémy. Neviem, čo na to povedať,“ uviedol s tým, že prvé zábery jemu známych zničených miest ho fakt zaskočili.

„Bolo to neuveriteľné. Nikto nechcel uveriť, že sa to reálne stalo. Jedna vec je pozerať sa na akčné filmy, druhá vec zažívať to v bezprostrednej blízkosti. A iné je prežívať tieto časy s ľuďmi, s ktorými som sa po uliciach, ktoré sú teraz zbombardované, prechádzal a zažíval tam nádherné časy.“

Operný režisér odišiel bojovať do Kyjeva

Kontaktujú ho jeho priatelia, pomáha, kde sa dá.

„Zaujímavé je, že som presúval môjho spolužiaka nie z Kyjeva do nejakého bezpečia, ale z Baku, kde mal režírovať operu, do Kyjeva, lebo chcel ísť brániť svoju vlasť. Päťdesiatpäťročný človek, spolužiak Mykola Treťjak, ktorý je režisérom v národnej opere,“ začal opisovať jeden z príbehov.

