Niekedy treba policajtovi vziať zbraň a poslať ho na vyšetrenie, vraví rektorka

Stačí podozrenie alebo sťažnosť kolegu.

„Keď sa policajt správal zvláštne dlhšie, je namieste otázka, prečo niekto nekonal, a nemožno povedať, že ide len zlyhania konkrétneho jednotlivca,“ opisuje v rozhovore Korzára rektorka Akadémie Policajného zboru LUCIA KURILOVSKÁ.

Hovorili sme s ňou po tragickom incidente z pondelka, pri ktorom štátny železničný policajt Martin Turčan, syn primátorky Prešova, zastrelil kolegu.

Tento policajt mal trpieť v minulosti psychickými problémami. Navyše sa v ten deň v práci správal zvláštne, čo si jeho kolega všimol a mal žiadať nadriadených, aby mu vzali zbraň. Vidíte v tomto prípade nejaké konkrétne zlyhania?

- Predtým, než sa dostal do zboru, prešiel psychologickým vyšetrením. Inak by tam nebol, také sú postupy. Tu je dôležité povedať, že keď nadriadený vidí u policajta určité prejavy takéhoto charakteru, teda že policajt vzbudzuje obavy, správa sa zvláštne, vykazuje znaky psychickej nepohody alebo niečo podobné, má konať. Nadriadený má na to v zásade nielen právo, ale aj povinnosť, aj keď nie je psychológ. Keď sú tam spomínané prejavy, má ho poslať na psychologické vyšetrenie. Hovorím to teraz teoreticky, pretože je veľmi ťažké vyjadrovať sa k tomu, čo kto mal alebo nemal urobiť.

Čo predchádzalo streľbe Viaceré zdroje upozornili na zvláštne správanie policajta Martina Turčana v poslednom čase, vrátane dňa, keď došlo k tragickej streľbe. Informovala o ňom v utorok aj televízia Markíza: Hral sa so zbraňou so slovami, že sa rozpráva s mŕtvymi. Kolegu, ktorého neskôr zastrelil, sa vraj pýtal, či by chcel byť mŕtvy, aby sa mohli všetci spolu rozprávať.

Nebohý o podozrivom správaní kolegu informoval nadriadených a žiadal, aby s ním nemusel byť v službe.

Keď sa o tom dozvedeli ďalší kolegovia, po službe opustili svoje byty pre obavu, že by ich Martin mohol navštíviť.

V deň streľby bol počas služby v dvoch podnikoch, ktorých personál opísal jeho divné správanie, zaznamenané aj kamerami.

Podľa čašníčky nebol v poriadku, zdalo sa jej, že bol pod vplyvom nejakých omamných látok, vyzeral roztržitý a všade sa obzeral, akoby niekoho hľadal.

V ruke mal obálku s nejakými dokumentmi, pričom tvrdil, že si ide vybaviť súkromné veci na patológiu.

V kaviarni chcel všetkých zákazníkov pozvať na poldeci, no odmietli.

Obsluha v pizzerii, kde sa tiež v deň streľby zastavil, opísala, že sa snažil byť vtipný, ale jeho správanie pôsobilo skôr dotieravo.

V podniku sa rozprával aj so zákazníkom, ktorého nepoznal, a zabudol si tam obálku s dokladmi, po ktorú sa vrátil jeho kolega.

Ako tento prípad vnímate? Je to zlyhanie jednotlivca alebo Policajného zboru?

