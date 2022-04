Herečka Očkajová: Nežijeme ľahké časy. Na kultúru málokto pomýšľa

Pandémia veľa vzala, ale aj dala.

Návštevníci Divadla Jonáša Záborského v Prešove si mladú a útlu herečku môžu pamätať z divadelných predstavení posledných rokov, a to najmä ako Clarice z dramatického stvárnenia Sluha dvoch pánov či Wallis Simpsonovú z hry Kráľova reč. Hlavnú postavu si zahrala v muzikále Šugar, ktorý vznikol na motívy filmu s názvom Niekto to rád horúce v hlavnej role s Marilyn Monroe. Osud jej pridelil aj vedľajšiu úlohu v inscenácii Jesus Christ Superstar, kde stvárnila Máriu Magdalénu. Najbližšie ju čaká stelesnenie Jany v činohre Banícke vdovy, ktorú by Divadlo Jonáša Záborského v Prešove malo prvý raz v svojej histórii uviesť začiatkom apríla. Reč je o slovenskej divadelnej herečke GABRIELE OČKAJOVEJ.

Aké boli dva roky pandémie bez divákov?

- Tie dva pandemické roky veľa vzali, ale aj dali. Prišli nečakane a odchádzajú s veľkým očakávaním. Držali nás v neustálom napätí, čo nebolo na škodu, pretože sme mohli každých pár týždňov, mesiacov veriť, že to všetko sa už skoro skončí. A tie týždne v podstate trvali takmer dva roky. V divadle sme počas uvoľnení opatrení skúšali nové inscenácie a občas oprašovali tie staré. Takže to pre mňa bolo obdobím silnej viery, že opäť bude dobre. A miestami aj skutočne bolo. Vyšli sme zo zabehnutých koľají a myslím, že nám to i prospelo. Každé hranie pre divákov bolo výnimočné, viac sme si to užívali a stále užívame.

Ako ste si počas týchto dní vypĺňali čas?

- V čase, keď sme nemohli chodiť do divadla ani my herci, som sa venovala sebe a učeniu nových vecí. Veľa som cvičila, behala, chodila do prírody, piekla, varila, plietla, dočítala som všetky rozčítané knihy... Jednoducho som sa udržiavala v kondícii, v tej fyzickej i psychickej.

Recitovali a hrali ste divadlo odmalička, alebo ste divadelnú cestu vo svojom živote objavili až neskôr?

- Rodičia, najmä mamina, ma viedli k umeleckému rozvoju. Recitáciu som cvičila s babičkou, pri mamine som spievala a tancovala a ocino chodil poctivo na všetky moje vystúpenia. A zvládol aj roky, keď som sa učila hrať na viaceré hudobné nástroje. K herectvu som pričuchla na strednej škole. A na tejto ceste putujem dodnes.

Pamätáte si na svoje prvé ozajstné vystúpenie pred publikom?

- Pamätám si rôzne vystúpenia. Z rôznych dôvodov. Pre škôlkara je i vystúpenie pred rodičmi ozajstným vystúpením. Ja som bola odmala celkom dobre vycvičená. S maminou som vystupovala v jednom kuse. Mám za sebou celkom slušnú sériu rôznych zakopnutí, spadnutých sukieň, zabudnutých textov, zlých nástupov, nesprávnych tónov. Každá z týchto skúseností ma naučila, že nabudúce sa to dá aj inak.

