Fero Joke: To sme my, Slováci, utečencom sme pomáhali, už nám prekážajú

FRANTIŠEK KOŠARIŠŤAN pod pseudonymom Fero Joke zabáva na sociálnych sieťach svojimi paródiami tisícky ľudí. Komik so zdravotníckym vzdelaním dlhé roky pôsobí ako osobný asistent a trávi čas s hendikepovanými deťmi či seniormi v domovoch dôchodcov.

Tento týždeň bol pod záštitou organizácie Človek v ohrození v Prešove, kde ako dobrovoľník pomáhal ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. V Prešove trávil čas aj s ukrajinským dievčaťom so silnou posttraumatickou stresovou poruchou.

Svoje skúsenosti s utečencami, čo prežívajú a ako sa k svojmu osudu stavajú, opísal pre Korzár.

Už dlho pracujete s hendikepovanými ľuďmi, chorými deťmi či seniormi, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. V súčasnosti pomáhate Ukrajincom. Prečo je takáto pomoc dôležitá?

- Myslím si, že ľudskosť je základný pilier vnímania sveta. Bez ľudskosti a dobrých vzťahov v rámci spoločnosti sa nikam nepohneme. Považujem to za elementárnu vec, ktorú by sme mali mať stále v sebe, neubližovať si a keď už sa niekomu ublíži, tak by sme si mali vedieť ako spoločnosť pomôcť. Som hrdý na Slovákov, že sa snažíme pomáhať, aj na Ukrajincov, ktorí nám ďakujú a neberú to ako samozrejmosť.

Čo je vašou hlavnou náplňou práce pri pomáhaní utečencom, ktorí sa dostanú do Prešova?

- Nemám zadefinovanú konkrétnu prácu, tej je tu stále veľa a mení sa to. Sprevádzame napríklad deti k lekárom, lebo potrebujú vstupné prehliadky, vybavujeme aj iných lekárov, ktorí nás veľakrát nechcú vyšetriť, a chystáme napríklad postele pre utečencov. Dnes (rozhovor sme robili vo štvrtok, pozn. red.) v noci má prísť sto ľudí z hranice, takže máme toho dosť. Ubytujú sa, aklimatizujú sa, začnú si vybavovať papiere, dáme im najesť. Je potrebné, aby si oddýchli. Tiež sa tu starám o hygienu, pomáham s varením, robíme deťom program, napríklad ich vezmeme do cukrárne na koláče. Hlavne nás však stojí veľa času byrokracia, ktorá je na Slovensku stále ako v Indii.

