Vyše tridsať dní pod zemou, tri výbuchy. Charkovčania sú vďační, že prežili

Prišli o všetko, okrem nádeje.

KAMENICA NAD UHOM. Dostať sa z bombardovaného Charkova na bezpečnejší západ Ukrajiny nebolo jednoduché. Kým sa to podarilo, strávili Larisa a Jurij s ich rodinami v protiatómovom kryte 31 dní.

„Predstavte si cestu do Kyjeva, ktorý je od Užhorodu vyše osemsto kilometrov, a do Charkova je to dvakrát toľko. Dobrovoľníci nás viezli dvadsať hodín cez Karpaty na aute. Išli sme cez Ľvov, až sme prišli sem, na toto najpokojnejšie miesto,“ hovorí Larisa.

Pod najpokojnejším miestom má na mysli dedinku Kamenica nad Uhom, ktorá sa nachádza asi dvanásť kilometrov od Užhorodu.

Domy zrovnali so zemou

Útočisko našli Charkovčania v miestnej škole.

Pani Larisa s manželom, synom a dve babky, všetci sa tiesnia v malej triede zmenenej na izbu, no pripadá im to ako raj.

„Naše domy sú už zrovnané so zemou. Hlavné je, že my sme prežili,“ hovorí Jurij, ktorý pôvodne nechcel z Charkova odísť.

