Živá krížová cesta prilákala tisíce ľudí

Bola iná, bez bičovania, lotrov i kriku.

PREŠOV. Pred dvoma rokmi bola živá krížová cesta v Prešove pre covid zrušená.

Minulý rok opäť pre pandémiu kráčal Ježiš ulicami mesta sám a osoby, ktoré s ním vstupovali do dialógu, boli v podobe zvukového záznamu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Živá krížová cesta v Prešove bola tento rok bez divákov. Pozrite si video Čítajte

Tento rok sa v Piatok utrpenia Pána už mohli prísť pozrieť na stvárnenie posledných chvíľ Ježiša Krista tisíce ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypustili bičovanie, lotrov aj kričiaci dav

„Tento rok je to špeciálne tým, že bola prestávka, boli sme uzatvorení v smútku a strachu a teraz sme trošku voľnejší. Vypustili sme bičovanie, bude to skôr taká verzia v pokore, ale odznejú tam slová, keď by mal človek viac nasať tú atmosféru do srdca a mysle,“ povedal Korzáru pred začiatkom predstavenia rímskokatolícky kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život Peter Gombita.

V tohtoročnej verzii vynechali aj postavy lotrov.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť