Politológ: Aj v malých voľbách na východe sa bude hrať ukrajinskou kartou

Ako vidí šance črtajúcich sa kandidátov.

Voľby do obcí, miest a mestských častí, ale aj do žúp sa blížia. Mali by byť pravdepodobne v októbri tohto roku a budú sa konať naraz.

Politológ Tomáš Koziak zo Šarišských Michalian (okres Sabinov) sleduje vývoj politickej scény na komunálnej a regionálnej úrovni. Pre Korzár nedávno hodnotil šance nezávislého mestského a župného poslanca v Prešove Rudolfa Dupkalu v primátorských voľbách po tom, čo bol odvolaný z postu riaditeľa galérie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Reálnu šancu určite nemá, nemal ju ani v minulosti. Zásadná vec, ktorá ho diskvalifikuje z toho, aby sa mohol stať prešovským primátorom alebo županom, je to, že bol – hoci neprávoplatne – ale predsa len odsúdený za korupciu. Dá sa predpokladať, že Špecializovaný trestný súd nevaril z vody, keď dospel k verdiktu. Človek s takouto reputáciou a takouto minulosťou je podľa mňa doživotne vylúčený z verejného života. Ak by sa to nestalo, tak by minimálne v Prešove mohol byť jedným z kandidátov, ktorí by mohli urobiť v budúcnosti zaujímavé čísla,“ komentoval Dupkalove šance politológ, s ktorým sme sa bavili aj o ďalších menách a ich šanciach v mestách Košice, Prešov, Poprad či v košickej a prešovskej župe.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Politológ o poslancovi Dupkalovi: Jeho alkoholové excesy sú v Prešove legendárne Čítajte

V súvislosti s primátorskými voľbami v Prešove je tu jedna udalosť. Andrea Turčanová ako potenciálna silná kandidátka KDH zvažovala, či ísť alebo nejsť do volieb. Vstúpila však do toho tragická udalosť, keď jej syn zastrelil svojho kolegu policajta. Ako to zamieša karty?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť