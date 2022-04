Družba s Rusmi sa v praxi nekonala, no stále trvá. Prešovský kraj ju nezrušil

Košická župa končí s Krasnojarskom.

PREŠOV, KOŠICE. Písal sa 29. jún 2004. Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík (pôvodne HZDS, neskôr Smer) a gubernátor Vologodskej oblasti Viačeslav Pozgale spečatili v ruskej Vologde spoločné partnerstvo.

Dohoda o spolupráci s týmto regiónom Ruskej federácie bola jednou z prvých, ktoré prešovská župa uzavrela. Stalo sa tak počas konania medzinárodnej konferencie Rady Európy.

„Prioritou spolupráce, založenej na báze spoločného záujmu, obojstrannej výhodnosti a prospešnosti, je prehlbovanie priateľských vzťahov, vytváranie prostredia vzájomného porozumenia, dôvery a bezpečnosti a rozvoj spolupráce najmä v oblastiach podpory obchodno-ekonomickej a vedecko-technickej spolupráce podnikateľských subjektov a podpory rozvoja malého a stredného podnikania,“ opísal PSK partnerstvo s ruským regiónom.

Stále spolu

Spoločné partnerstvo trvá dodnes napriek tomu, že Rusko 24. februára tohto roku vojensky napadlo susednú Ukrajinu a PSK tento krok jednoznačne odsúdil.

Mimochodom, aj na Ukrajine má prešovská župa svojich oficiálnych partnerov, a to Ivano-Frankivskú oblasť (od roku 2004) a Zakarpatskú oblasť (od roku 2005).

Zaujímali sme sa, prečo kraj zmluvu s Vologodskou oblasťou nevypovedal.

A ak by to chcel urobiť, akým spôsobom je to možné. Či aktiváciou určitého článku dohody o spolupráci, prípadne vypovedaním zo strany krajského zastupiteľstva.

