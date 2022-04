Čaputová negovala Ficov výrok: Kto tvrdí, že na východe nič nie je, sa mýli

Pozvať chce svetových lídrov.

PREŠOV. Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas druhého dňa úradovania na východnom Slovensku navštívila krajské mesto Prešov. Ľudia ju vítali potleskom.

Jej pracovný program začal rokovaním s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou (KDH) a predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským (KDH).

„Nevyhli sme sa debate aj o sociálnej situácii v súvislosti so zdražovaním. Zhodli sme sa na tom, že je dobré, že opatrenia už prišli, ale tým, že boli opomenuté viaceré kategórie občanov, túto debatu nemôžeme považovať za ukončenú,“ povedala po programe v Prešove prezidentka.

Štátny rozpočet nie je rozpínavý

Uviedla tiež, že na východe je potrebné dokončiť cesty všetkých tried.

"Hovorili sme aj o mostoch, ktoré sú v havarijnom stave. Časť z nich sa snaží sanovať samosprávny kraj, pre miestu samosprávu je to ešte zložité."

Turčanová otvorila aj otázku možnosti čerpania samostatnej eurofondovej výzvy na opravu mostov, keďže samospráva ich všetky nedokáže v krátkom čase opraviť z vlastných zdrojov.

„Tu je rozdiel medzi nami a vyšším územným celkom. Kým vyššie územné celky na cesty II. a III. triedy mali oprávnenie čerpať prostriedky aj v tomto období, samospráva nemohla takto opravovať komunikácie. Všetky opravy, ktoré sme realizovali, boli financované len z vlastných zdrojov,“ povedala.

Rovnako žiadali prezidentku aj o apel pri regulácií cien energií pre samosprávy.

„Miestne samosprávy prevádzkujú množstvo školských zariadení a zastropovanie cien energií by bolo niečo, čo by im veľmi pomohlo. Je to téma na rokovanie s pánom ministrom hospodárstva,“ povedala prezidentka s tým, že zároveň rozumie, že štátny rozpočet sa nedá napínať do nekonečna.

Riešili odstupujúce firmy

Dotkli sa aj skokového nárastu cien stavebných materiálov. Mesto Prešov, podobne ako aj iné samosprávy, majú problém s odstupovaním firiem od zmlúv.

Samosprávy tak musia súťažiť dodávateľov nanovo.

