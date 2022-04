Hex: Keď sme zabudli na Prešov, fanúšikovia nám to vrátili

Stále sme takí divokí ako kedysi, vraví Yxo.

PREŠOV. Slovenská kapela Hex sa po smrti frontmana Ďuďa - Petra Dudáka a po prestávke vynútenej pandémiou koronavírusu vrátila na pódiá.

A vrátil sa aj ku koreňom.

Prvý album nazvaný Ježiš Kristus nosí krátke nohavice vyšiel pred 30 rokmi.

Jeho kvalitu teda poriadne preveril zub času a treba povedať, že album mu odolal.

Legendárna platňa znovu vyšla na vinyle a objavila ju nová generácia poslucháčov, ktorá pozná Hex skôr z novších nahrávok.

A kapela splnila aj starý rest a na turné, pôvodne ohlásenom ešte pred „koronou“, sa vracia do klubov.

Náramne ju to baví.

„My veľmi ľúbime to hranie. Aj keď sme mali nejaké krízy, nikdy nás to neopustilo. Keď sa postavíme na pódium, to je náš život. Máme radi tú energiu a ideme do toho naplno,“ povedal nám basgitarista a „hovorca“ Hexu Tomáš Dohňanský alias Yxo.

Rozpačitý koncert. Ešte s Ďuďom

Keď Hex pred rokmi zavítal do Prešova (viackrát sa vyskytol v jeho okolí), bolo to ešte so spevákom Ďuďom. Konkrétne v roku 2018, začínali tam turné a ten koncert bol dosť rozpačitý.

„Bol to prvý koncert turné. My sme trochu prestali chodiť do Prešova a mám pocit, že ľudia nám to vrátili a neprišli až v takom množstve. Bolo to s Janom Gorduličom, prvýkrát sme videli, čo to robí s ľuďmi. My sme si to však aj s fanúšikmi, čo prišli, náramne užili. Stále sa tešíme z každého koncertu, malého i veľkého,“ zaspomínal si na tento koncert Yxo.

V rámci aktuálnej šnúry Back To The Clubs, ktorá už bola dvakrát preložená, vystúpil v piatok Hex v prešovskom klube Stromoradie.

Berie to tak, že po kríze chce podporiť kluby, kde kedysi dávno začínal a tiež mladé kapely. Tentoraz si za hosťa vybrali formáciu The Spants.

