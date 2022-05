Ocenená učiteľka: Tri roky učím inovatívne, no potom prídu prijímačky na vysoké školy

Celú strednú školu snívala o kariére lekárky, neskôr však pochopila, že to predsa len nebude jej cestou. MIRIAM FERETOVÁ sa nakoniec stala učiteľkou, no ako sama hovorí, našla sa v tom. Na hodinách biológie na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove sa viac ako na memorovanie zameriava na prepojenie teórie s praxou a pochopenie vzťahov a súvislostí. Nevyhýba sa pritom ani diskusii o aktuálnych témach a boju s dezinformáciami.

Popri tom navyše doučuje maturantov, vedie krúžky i klub Asociácie pre mládež, vedu a techniku Amavet a v neposlednom rade pripravuje žiakov na medzinárodné vedecké súťaže. Pod jej mentorským vedením priniesli študenti domov na Slovensko nejedno významné ocenenie. Dokonca sú po jej bývalých žiakoch pomenované asteroidy. Jej práca i úspechy boli nedávno odmenené prestížnou Cenou Dionýza Ilkoviča.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vo videu, v ktorom ste boli predstavená ako finalistka Ceny Dionýza Ilkoviča, ste spomínali, že pôvodne ste chceli byť lekárkou nie učiteľkou. Kedy ste sa rozhodli, že sa chcete vybrať tou pedagogickou cestou?

- Asi v poslednom ročníku na gymnáziu. Ja som veľmi empatická, a keď som si uvedomila, že budem s pacientmi prežívať všetky diagnózy, povedala som si, že tadiaľ pre mňa cesta nevedie a asi si budem musieť nájsť niečo iné. Nevedela by som sa odosobniť, mať taký odstup, aký má mať správny lekár. Biológia bol jasný smer, a keďže rada cestujem, tak to šlo aj s geografiou. A jediné, čo bolo v tom čase, teda pred 25 rokmi, možné, bol učiteľský smer. Ale ja som sa v tom našla.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Cenu Dioníza Ilkoviča získali tri učiteľky, dve sú z východu Čítajte

Mali ste aj nejaké vzory, ktoré vás inšpirovali stať sa učiteľkou akou ste dnes?

- Mala. Celkom dosť ich bolo na vysokej škole, títo mali na mňa asi najväčší vplyv. Končila som v roku 1999, vtedy bolo školstvo nastavené inak, ako je to dnes. Vtedy sa v Bratislave dávalo všetko dokopy, aj nové vízie. Keď sme mali prax, chodili sme aj na alternatívnejšie gymnáziá. Tak, ako ja dnes učím, sa tam začínalo učiť už pred 25 rokmi. Boli tam inšpiratívni učitelia, dodnes píšu knihy a vydávajú učebnice. Tam som sa veľa naučila a povedala som si, že tak by to malo byť, že je to lepšie ako to, na čo sme boli zvyknutí my.

Čo bolo v 90. rokoch považované za alternatívny spôsob výučby?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť