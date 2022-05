Benč: Pomohli sme aj rodine z Ukrajiny, ktorá u nás platí mesačne 500 eur za holobyt

Snaha pomáhať ochabuje, hoci je potrebná.

Od napadnutia Ukrajiny Ruskom prešlo iba niekoľko dní a už k našim východným susedom vyrazil prvý konvoj dodávok priamej humanitárnej pomoci z Prešova.

Od konca februára bolo takýchto konvojov smerujúcich do Užhorodu i ďalších miest viac ako desať. Za touto pomocou stojí občianske združenie Podaj ďalej z Prešova.

Aktivity „Podajka“, ktoré vedie Viera Potášová, sú dlhodobo v Prešove dobre známe. Vďaka spojeniu s Vladimírom Benčom sa okamžite po začiatku vojny rozšírili aj o pomoc Ukrajine.

Informácia o tom, že v Prešove existuje taká agilná organizácia, sa šírila rýchlosťou blesku. Nielen my sme písali o jej výjazdoch za našu východnú hranicu.

Tieto aktivity si všimli aj zahraniční reportéri. Po jednej rozhlasovej reportáži vysielanej za veľkou mlákou sa k prešovským a ukrajinským dobrovoľníkom v Podaj ďalej pridali aj Američania.

Kým v niektorých prípadoch prvotné nadšenie opadlo, Podaj ďalej ide ďalej. Stále jazdí s humanitárnou pomocou na Ukrajinu.

Stále zbiera veci od darcov, čo, mimochodom, robilo aj predtým - aj dnes má aktívnu nielen ukrajinskú, ale aj prešovskú „vetvu“ pomoci.

Ako sa situácia zmenila za niekoľko mesiacov, o tom sme sa zhovárali s dobrovoľníkom z Podaj ďalej VLADIMÍROM BENČOM.

Ako to zvládate? Máte ešte silu to robiť?

- Mám. Ešte ma dokonca Putin viac vytáča. Mal som aj ponuky, či to nechceme robiť vo väčšom. Ukazuje sa však, že kým sa neutvorí humanitárny koridor pre humanitárnu pomoc, tak je to katastrofa. Treba sa opýtať ľudí, či to ešte chcú voziť.

Koľko Prešovčanov ešte nosí do „Podajka“ veci? Neopadol už záujem?

