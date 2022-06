Firma TP2 dostala za vypúšťanie odpadových vôd do odkaliska Poša pokutu

Inšpekcia zadala najvyššiu sumu v histórii.

POŠA. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila prevádzkovateľovi odkaliska Poša historicky najvyššiu pokutu.

Finančnú sankciu 743 018 eur má spoločnosť TP2 so sídlom v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske zaplatiť za to, že do odkaliska vypúšťala odpadové vody bez príslušných povolení. Voči záveru druhostupňového konania nie je možné sa odvolať, informoval v stredu médiá generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.

Právoplatným sa stane jeho doručením. Prevádzkovateľ ho môže napadnúť súdnou cestou.

Euro za meter kubický

"V kontrolovanom období, od 1. januára 2019 do ukončenia kontroly, prevádzkovateľ odkaliska vypúšťal odpadové vody v rozpore so zákonom, teda bez povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, a v tomto prípade sme sa pri uložení sankcií riadili výpočtom, ktorý vyplýva priamo zo zákona o vodách," uviedol s tým, že za každý kubický meter nelegálne vypustených odpadových vôd účtovali jedno euro.

Pri výpočte pokuty vychádzali z údajov o prevádzke odkaliska v období od augusta 2019 do júna 2020.

So závermi kontroly odkaliska Poša v súvislosti s vypúšťaním odpadových vôd do povrchového toku Ondava, s ktorou SIŽP začala v júni 2020, sa mal stotožniť aj Krajský súd v Košiciach v januári tohto roka.

Výška pokuty však nemusí byť konečná. Podľa Jenča je totiž odpadová voda vypúšťaná nezákonne aj naďalej.

„Prebiehajú ďalšie konania. My stále máme za to, že ide o protizákonnú činnosť. V tomto prípade sú povinní to vyriešiť. Tých riešení je niekoľko, nie je ale na nás im to prikazovať. Musia s tým prísť oni,“ skonštatoval.

Zeolit sa neosvedčil, nakoniec ho odstránili

Ako informovala inšpekcia, spoločnosť TP2 mala 8. apríla a 6. mája znížiť vodnú hladinu odkaliska Poša dokopy o 24 centimetrov.

Vody z odkaliska vytiekli bez filtrácie cez Kyjovský potok do Ondavy bez súhlasu orgánu štátnej vodnej správy napriek tomu, že SIŽP, v rámci nápravných opatrení, prikázala prevádzkovateľovi zriadiť pod vývarom z odkaliska mobilnú čistiacu jednotku už začiatkom minulého roka.

„Spoločnosť vtedy, kým technicky nedorieši prevádzku čistiacej jednotky, vo vývare dočasne umiestnila zeolitovú drť. S technickým riešením do dnešného dňa neprišla a napokon aj zeolit, pre jeho spornú účinnosť, svojvoľne odstránila,“ uviedla hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.

Zlepšenie, ale nie dostatočné

Májová mimoriadna kontrola odkaliska podľa Jenča síce preukázala zlepšenie kvality vôd vo viacerých ukazovateľoch, stále však nedosahuje ukazovatele nariadenia vlády o dobrom stave vôd.

Prevádzkovateľ je preto podľa Jenča stále povinný prísť s novým riešením, aby sa dosiahol súlad so zákonom.

„Pokuta je ďalší významný krok, ktorý by ho mal motivovať konať v súlade so zákonom,“ zdôraznil. Problematický sa ukázal najmä nárast dusíkatého znečistenia.

Inšpekcia vyzvala spoločnosť TP 2, s.r.o., aby bezodkladne vyriešila filtráciu unikajúcich vôd vo vývare z odkaliska tak, ako jej to bolo uložené v roku 2021.

Miesto opatrení súd

Krajský súd v Košiciach začiatkom roka zamietol žalobu spoločnosti TP2, s.r.o., Strážske.

Prevádzkovateľ odkaliska Poša súdnou cestou napadol výsledky kontroly vykonanej SIŽP ešte v júni 2020.

Kontrola odhalila, že spoločnosť vypúšťala odpadové vody z odkaliska Poša do rieky Ondava od 1. januára 2019 bez platného povolenia.

Správnosť tohto záveru potvrdil aj rozsudok súdu. Platnosť pôvodného povolenia, ktoré vydal Krajský úrad životného prostredia v Prešove v roku 2012, totiž vypršala koncom roka 2018.

Prevádzkovateľ sa nestotožnil so závermi kontroly a namiesto prijatia opatrení na odstránenie zisteného nedostatku sa obrátil na súd.

Agentúry SITA a TASR požiadali o stanovisko aj spoločnosť TP2, s.r.o. Strážske.