Obrovský hluk a syčanie. Soľanka vystrekovala z vrtu do vzdialenosti 13 metrov

Znehodnotí pôdu na desať rokov.

PREŠOV. Problémy v prešovskej časti Solivary pretrvávajú aj po trinástich rokoch od ukončenia ťažby soli, keďže územie nie je riadne zabezpečené.

Odborníčka potvrdzuje, že ide o časovanú bombu.

Okrem znehodnotenia pôdy hrozia aj veľké prepady terénu.

Obrovský hluk a syčanie

Ladislav Priester má od súkromných vlastníkov prenajatých približne 12 hektárov pôdy, ktoré obhospodaruje už približne 25 rokov.

Pestuje tam pšenicu, zemiaky, ovos a aktuálne aj tzv. ďatelinotrávne miešanky ako krmivo pre zvieratá.

Pozemky sa však nachádzajú na území, kde pred trinástimi rokmi ešte prebiehala ťažba soli.

Na celom území ostalo približne 157 vrtov, ktoré boli uzatvorené.

„Keďže sa nevykonáva žiadna údržba vrtov, tak skoro z každého vyteká soľanka. Kde vytečie, tak sa pôda znehodnotí,“ vysvetľuje Ladislav Priester.

V utorok ráno došlo k väčšej havárii jedného z nich.

„Zistil som to o piatej ráno, keď som prišiel po pluhy na oranie. Už od spodnej časti pozemku som počul obrovský hluk a hlasné syčanie. Prúd vody striekal z vrtu až do vzdialenosti trinásť metrov. Musel to byť veľmi vysoký tlak. Mohlo vytekať približne šesť litrov za minútu,“ vysvetľuje.

V stredu bol už prúd vody pomerne slabý. „Ráno syčal iba plyn a podvečer už opäť vytekala soľanka.“

Soľanka zničí pôdu na desať rokov

„Ak odhnijú všetky vrty a bude tu všade striekať soľanka, tak tu po nej ostane len Sahara,“ vysvetľuje.

Ten istý vrt praskol podľa Priestera aj pred štyrmi rokmi.

