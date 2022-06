Novým hlavným kontrolórom prešovskej župy sa stal bývalý šéf daňového úradu

Poslanci si vypočuli šesť kandidátov.

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) má nového hlavného kontrolóra.

Zastupiteľstvo PSK volilo nástupcu zosnulého Miroslava Mikloša.

O post hlavného kontrolóra sa uchádzalo šesť záujemcov - Róbert Baran, Veronika Buzogaňová, Viera Dupejová, Martina Gdovinová, Oľga Makarová a Marcel Novotný.

Voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním.

Každý z prítomných kandidátov mal právo vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva v časovom rozsahu päť minút.

Na zvolenie v prvom kole bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, ktorých je 62, teda minimálne 32 hlasov.

Ak by kandidát nedostal dostatok hlasov v prvom kole, prví dvaja by postúpili do druhého, v ktorom rozhoduje jednoduchá väčšina.

V prípade rovnosti hlasov v druhom kole rozhoduje žreb, ako sa to stalo naposledy.

Tentoraz to však bolo omnoho jednoznačnejšie.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesťročné, začína sa dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Čo ponúkali jednotliví kandidáti?

