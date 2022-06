Adoptovala si dve rómske deti. Susedia sa jej pýtali, a to sa nebojíte?

„Kým to bolo malé, zlaté, čiernooké, kučeravé, stále usmiate a živé bábätko, s priamym odsúdením som sa nestretla. Skôr sa nás pýtali, a to sa nebojíte?” opisuje ALEXANDRA MAŇKOŠOVÁ reakcie okolia, keď sa domov rozhodli po prvý raz priviesť adoptované dieťa narodené rómskym rodičom.

Manželia Maňkošovci majú vlastnú dcéru Sašku (17). Mama Alexandra však mala zdravotné problémy a po prvom pôrode sa už páru nepodarilo mať ďalšie deti. Jedináčika vychovávať nechceli, a tak sa rozhodli vstúpiť do procesu adopcie. Už na začiatku rátali s tým, že osvojované dieťa zrejme bude iného etnika. Mali len jedinú podmienku, aby malo maximálne pol roka. Domov si ako prvú priviedli Kamilku (10). O pár rokov si proces zopakovali a do rodiny pribudol i Kristiánko (7).

„Nikdy sme to neoľutovali, vždy sme si povedali, že náhradné rodičovstvo je taká naša cesta životom,” vraví Alexandra. V súčasnosti pôsobí aj ako laická poradkyňa a koordinátorka klubu náhradných rodín pri neziskovej organizácii Návrat, ktorá okrem iného pomáha rodičom prejsť procesom osvojovania si dieťaťa.

Keď ste sa rozhodli pre prvú adopciu, už ste mali staršiu dcéru Sašku. Prečo ste si chceli osvojiť ďalšie dieťatko?

- Predchádzal tomu ešte jeden krok. Na tému detí sme sa s partnerom rozprávali ešte v čase, keď sme neboli manželmi. Keďže som mala ženské zdravotné problémy, pýtala som sa ho, čo ak nebudeme môcť mať deti. Automaticky z oboch strán prišla spontánna odpoveď, že si ich v tom prípade adoptujeme. Môj manžel to bral ako normálnu vec. Stalo sa, že sa nám pár mesiacov po svadbe podarilo počať našu biologickú dcéru. Na chvíľu sme teda mohli otázku adopcie odložiť a užívala som si materskú dovolenku s našou najstaršou.

Pol roka po jej narodení som čakala ďalšie dieťatko, o ktoré sme, bohužiaľ, prišli. Tam sa začal proces, kde sa už nedalo mať ďalšie dieťa, aj napriek viacerým zdravotným vyšetreniam a pomoci rôznych odborných lekárov. My sme mali jasno akurát v tom, že nechceme ísť do umelého oplodnenia, čo bolo v mojom zdravotnom stave v podstate jediným riešením. Alebo ešte zázrak.

Mať ďalšie dieťatko sa nám nedarilo roky a nechceli sme vychovávať jedináčika. Aj našu Sašku sme viedli k tomu, že je fajn mať ďalšieho brata alebo sestru. Obaja s manželom pochádzame z viacerých súrodencov, ja z troch, manžel zo štyroch. A Saška sa naozaj veľmi tešila na súrodenca. Keď mala asi päť - šesť rokov, začali sme sa opäť pohrávať s touto myšlienkou. Samozrejme, povedali sme jej, že nad tým začíname uvažovať.

Ako na to Saška reagovala?

- Jej sa to veľmi páčilo. Dokonca pre ňu to bolo veľmi jednoduché. Vravela, jasné, mami, poďme si dieťatko rovno zobrať do detského domova. Bolo jej to odkomunikované primerane veku a ona s tým bola v pohode.

Manžel aj dcérka teda možnosť adopcie prijali pozitívne. Ako na to však reagovala širšia rodina, vaši aj manželovi rodičia a súrodenci?

