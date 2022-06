Nezarábajú veľa, ale majú letné prázdniny. To je nefér, reaguje učiteľka

Pedagóg na východe si nevie privyrobiť.

ĽUBICA DEMČÁKOVÁ učí už takmer 22 rokov. Po prvom roku praxe na východnom Slovensku chcela nazbierať skúsenosti v Bratislave. „Bola som tam na dobrej škole, mala som to blízko z podnájmu do práce. Bola som spokojná, ale po platovej stránke som pochopila, že tadiaľ cesta nevedie,“ opisuje svoje učiteľské začiatky.

Bola slobodná a zobrať si v tom čase hypotekárny úver pre ňu bolo úplne nereálne. „Nedokázala by som to vôbec splácať ani fungovať. Získala som tam dobrú prax do života, ale museli mi finančne pomáhať rodičia,“ opisuje. Po návrate na východné Slovensko to však nebolo o nič lepšie. Vypadli jej aspoň výdavky, ktoré mala v hlavnom meste na bývanie, pretože bývala u rodičov.

Aj keď sa tento príbeh odohral už dávno, učitelia stále bojujú za adekvátne finančné ohodnotenie a mnohokrát, ak sa chcú uživiť, si musia privyrábať prácou navyše. „V prešovskom regióne si ani neviem nájsť druhú prácu,“ hovorí pedagogička, ktorá pracovala v rôznych regiónoch Slovenska a na odlišných typoch škôl - na mestskej aj vidieckej. V súčasnosti učí štvrtákov na prvom stupni na Evanjelickej základnej škole v Prešove.

Minulý týždeň sa konal protest učiteľov, ktorí upozorňovali najmä na potrebu lepších platových podmienok. Ako sa na to pozeráte?

- Celý protest nie je len o platovej otázke učiteľov, ale aj ostatných zamestnancov, ako sú kuchárky, upratovačky, zamestnanci ekonomického oddelenia, asistenti učiteľov, školskí či špeciálni pedagógovia alebo vychovávatelia. Myslím si, že tento problém je nesprávne postavený len do roviny platovej otázky a treba sa venovať aj tomu, že status učiteľa je na Slovensku veľmi nízko. Učiteľ má naozaj náročné povolanie. Mnohí to však stále porovnávajú s obdobím, keď sami chodili do školy, ale to už dávno neplatí.

Vo všeobecnosti sa nevenuje dostatok priestoru pre pozitívne príklady snaživých učiteľov a skôr sa diskusia upriamuje na plat, čo veľmi rozdeľuje spoločnosť. Dôležitým aspektom je, že ak chce učiteľ posunúť školu ďalej, napríklad cez rôzne granty či projekty, tieto veci si väčšinou musí riešiť sám. V akomkoľvek inom zamestnaní je na to špeciálne oddelenie, ktoré s tým vie pomôcť.

Platy v školstve Platy učiteľov ovplyvňuje mnoho premenných, okrem atestácií je to napríklad počet odpracovaných rokov. Nástupný plat učiteľov základných a stredných škôl je 915 eur v hrubom. Po 40 rokoch praxe a dvoch atestáciách je to 1 477 eur v hrubom. Podľa dát Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je nástupný plat upratovačky v školstve v hrubom 572 eur (po 40 rokoch práce v hrubom 686,5 eura), nástupný plat kuchárky v hrubom je 584 eur, pričom po 40 rokoch sa vie dostať na platové ohodnotenie 701 eur v hrubom. Rovnaké platové ohodnotenie má školník.

Pri diskusiách o zlom postavení učiteľov sa aj po poslednom proteste objavovali výhrady, že platy by sa mali zvyšovať všetkým, nielen pedagogickým zamestnancom. Častou výhradou je aj to, že učitelia k tomu majú aspoň množstvo voľna spojené s prázdninami. Ako po rokoch reagujete na takéto výhrady?

