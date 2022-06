Micheľ chce v areáli kúpeľov Išľa stavať bytovky. Plány mu zhatili

O výstavbu rodinných domov on záujem nemá.

Vstup do areálu bývalých kúpeľov Išľa v Nižnej Šebastovej. Pozemky majú vo vlastníctve viacerí súkromníci. (Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Kúpele Išľa v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová boli desaťročia vyhľadávaným miestom pre ich liečivé pramene, konali sa tam aj mnohé spoločenské podujatia.

Kúpeľný dom však od konca 90. rokov 20. storočia nie je v prevádzke, v areáli sa podarilo komplexne zrekonštruovať len reštauráciu.

Podľa pôvodných plánov bolo zámerom v lokalite stavať bytové domy.

Po prehodnotení spracovateľov územného plánu a okresného úradu sa napokon do navrhovaných zmien dostala len malá časť areálu s obmedzením na výstavbu rodinných domov.

Ide o pozemky, ktoré patria Ľubošovi Micheľovi.

Názory sú vo vedení mesta a v zastupiteľstve rôzne. Poslanci túto lokalitu dokonca navrhli zo zmien územného plánu úplne vyňať tak, aby sa ponechala súčasná funkcia.

Návrhy zmien a doplnkov územného plánu však napokon neprešli ako celok.

Pôvodný návrh bytových domov

Celý areál bývalých kúpeľov Išľa má v súčasnosti viacerých vlastníkov.

Podľa aktuálneho územného plánu sú plochy určené pre občiansku vybavenosť, teda sa tam môžu stavať rekreačné zariadenia, kúpele, ale aj potraviny, prevádzky pre ďalšie základné služby pre občanov či školy.

Už niekoľko rokov je tam v prevádzke len reštaurácia s kaviarňou. Kúpele sa v areáli za desiatky rokov nepodarilo obnoviť.

V posledných navrhovaných zmenách územného plánu sa riešila aj požiadavka na zmenu využitia plôch, ktorú žiadal Ľuboš Micheľ.

„Plánoval som tam výstavbu bytových domov, kde by boli nájomné byty. Vnímam, že v Prešove je nedostatok kvalitných bytov pre mladé štartujúce rodiny. Zdalo sa mi, že je to dobrá prímestská časť, kde by bolo pre mladých ľudí dostupné bývanie,“ vysvetľuje Micheľ.

Hovorí, že pôvodne predložil návrh s výstavbou šiestich bytových domov do výšky troch podlaží.

Návrh počítal s rozmiestnením bytových domov v celom areáli bývalých kúpeľov.

