Rodičia majú pri adopcii romantické predstavy. Príprava ich dostane do reality

Kedy priznať pravdu o osvojení?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V rámci celého Slovenska je v Košickom kraji najviac detí (378 ku koncu roka 2021), ktoré sú vhodné do pestúnstva alebo osvojenia. Prešovský kraj skončil na treťom mieste s 223 deťmi.

ALENA MOLČANOVÁ, sociálna pracovníčka a koordinátorka prešovského centra občianskeho združenia Návrat, pod ktorý spadá oblasť celého východného Slovenska vysvetľuje, že východ má jedno špecifikum - spravidla veľa detí je rómskeho pôvodu. A hoci sa povedomie o medzietnickej adopcii posúva dopredu, stále medzi rodičmi prevláda túžba po dieťati z majority.

V rozhovore tiež ozrejmila, kedy a nakoľko je nutné s predstavami budúcich osvojiteľov pracovať, aké deti majú len nízku šancu na to, že raz budú osvojené, ale i to, kedy je podľa nej najvhodnejšie vyjsť s pravdou o adopcii von.

Ako vnímate situáciu na východnom Slovensku z hľadiska počtu nechcených detí? Je stav porovnateľný so zvyškom Slovenska, prípadne lepší či horši?

- Je to dosť komplikovaná otázka a o to komplikovanejšia odpoveď. Deti, ktoré sú vhodné na osvojenie, sú deti, ktoré už musia mať vyrieknutú osvojiteľnosť. Musia byť vhodné do osvojenia. Malo by to byť tak, že už neexistujú možnosti, ktoré by dovolili biologickej rodine sa o dieťa postarať.

Dôvod, prečo som začala osvojiteľnosťou, je, že v centrách pre deti a rodiny je pomerne dosť veľa detí, ktoré túto osvojiteľnosť vyrieknutú nemajú. Teda nie sú vhodné do osvojenia, ale do inej formy starostlivosti, napríklad do pestúnskej, poručníckej alebo do náhradnej osobnej, teda do starostlivosti príbuzných.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V košickom Hniezde záchrany našli ďalšie dieťa Čítajte

Spravidla veľa detí na východnom Slovensku je rómskeho pôvodu. Aj keď v súčasnosti veľa rodín berie rómske deti do starostlivosti, či už dočasnej alebo trvalej osvojiteľskej, napriek tomu však v centrách pre deti a rodiny zotrvávajú i deti, ktoré sú vhodné do osvojiteľskej starostlivosti a nenašli si rodinu, a to z dôvodu rómstva.

Ale druhý faktor, ktorý zohráva rolu, je, že v centrách pre deti a rodiny je veľa detí v súrodeneckých vzťahoch. Zotrvávajú tam hlavne veľkopočetné súrodenecké skupiny, pretože je veľmi málo žiadateľov o rôzne náhradné formy alebo až osvojenie, ktoré by prijali viac ako jedno dieťa v jednom čase.

Teda ak sú súrodenci v centre pre deti a rodiny a majú vyrieknutú osvojiteľnosť, musia prejsť do náhradnej starostlivosti k jednej rodine všetky spoločne?

- Prednosť má práve zachovanie súrodeneckých väzieb. Pokiaľ je to čo i len trošku možný krok, smeruje práve k tomu, aby boli súrodenecké väzby zachované a tým pádom boli deti umiestnené spoločne. Ale, samozrejme, ak to podmienky na strane detí dovoľujú, je možné rozdeliť aj súrodencov, napríklad do dvoch alebo viacerých náhradných rodín, musí to však byť v prospech detí. Rozdeliteľné teda sú, ale znova sa dbá na to, aby, ak aj budú v rôznych náhradných rodinách, boli súrodenecké väzby zachované. Teda sa napríklad zabezpečí kontakt detí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Adoptovala si dve rómske deti. Susedia sa jej pýtali, a to sa nebojíte? Čítajte

Aké deti si budúci rodičia želajú adoptovať najčastejšie?

- Je veľa náhradných rodičov, ktorí prichádzajú do prípravy s „romantickými“ predstavami. Sú to spravidla želania bábätka, konkrétneho pohlavia, aby bolo zdravé a naozaj často aj aby bolo z majoritnej populácie.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť