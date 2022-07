Priestor pred Mestským úradom v Stropkove je obnovený. Jeho podoba ukrýva symboliku

Revitalizácia stála takmer 60 000 eur.

STROPKOV. Vynovený priestor pred Mestským úradom v Stropkove symbolizuje rieku Ondava. Radnicu stáli stavebné práce, vrátane dokumentácie takmer 60 000 eur.

Práce zrealizoval mestský podnik Služba. Spomenutý priestor bol podľa primátora Stropkova Ondreja Brendzu (nezávislý) prežitý.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ide podľa neho o prirodzené pokračovanie rekonštrukcie a modernizácie budovy mestského úradu, ktorú realizovali v minulosti.

"Nie je to len obyčajná zeleň, kamene a kvety alebo trávnik, ale je to znázornený príbeh Ondavy. Kameň na severnej strane symbolizuje prameň Ondavy, obec Ondavku. Vodný tok pokračuje ďalej. Prvý kruh znázorňuje mesto Svidník a druhý je mesto Stropkov. Vodné kamene znázorňujú a symbolizujú vodu. Je to Domaša, ktorá pokračuje ďalej na tretí kruh a tým je okresné mesto Vranov nad Topľou. Obrubníky znázorňujú hranicu Prešovského samosprávneho kraja," priblížil Brendza.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Stropkov revitalizuje priestor pred mestským úradom Čítajte

Podľa jeho slov aj týmto spôsobom chceli ponúknuť verejnosti nielen samotnú zeleň, ale znázorniť aj príbeh Ondavy a rieky, "ktorá patrí medzi najväčšie na Slovensku a je spätá s našim mestom a regiónom".

"Čo sa týka realizácie, minulý rok sme začali so spevnenými plochami, sieťami a parkovacími miestami. V tomto roku nasledovala samotná zeleň a výsledkom je podoba, ktorá je tu teraz. Keď sa kvety rozbujnejú a zeleň rozrastie, tak to bude ešte krajšie," dodal Brendza.