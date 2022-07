Organizuje zbierky: Odídencov je menej, pomoc teraz potrebujú naši

Na Ukrajinu stále vozia veci z Prešova.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine začalo prešovské združenie Podaj ďalej voziť humanitárnu pomoc nielen po hranice, ale priamo na Ukrajinu.

Pri Družbe na Sídlisku III vznikol humanitárny sklad, z ktorého pravidelne vyrážajú dodávky smerom k našim východným susedom. Doviezli už viac než sto ton pomoci a stále v tom pokračujú.

Aktivity združenia si už na začiatku všimli domáci i zahraniční novinári. Rozhlasová reportáž, ktorú vysielali v Amerike, priviedla do Prešova dobrovoľníkov spoza veľkej mláky.

Priama pomoc Ukrajine je výsledkom spojenia Vladimíra Benča, ktorý dlhodobo spolupracuje s ukrajinskými partnermi a šéfky Podaj ďalej Viery „Viki“ Potášovej. Tá má s humanitárnou pomocou dlhoročné skúsenosti. „Podajko“ stále pomáha aj ľuďom v núdzi v Prešove. Teda nejde len o pomoc odídencom, či priamu podporu vojnou sužovanej Ukrajiny.

Pred jednou z ciest humanitárneho konvoja Podaj ďalej sme sa v sklade humanitárnej pomoci rozprávali s VIKI POTÁŠOVOU.

Podaj ďalej stále pomáha s humanitárnou pomocou, aj teraz v lete. Ako sa máte?

- Dobre. Teraz to fičí asi najviac. Voľakedy sme stále v lete mali voľno, nechávali sme si ho pre rodinu a oddych, teraz je to naopak. No už ideme na zotrvačník. Na 120 percent.

V jednej reportáži sme napísali, že s Vladom Benčom ste ako Itchy a Scratchy…

- ...povedala by som, že skôr Pat a Mat.

Ako je to s vami? Stále sa doberáte, je to myslené vážne? Či len zo žartu?

