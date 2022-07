Denis má 17, plánuje si život, ale visí nad ním otázka, či skončí vojna

Študuje históriu a vozí pomoc pre Ukrajinu.

PREŠOV. Keď mal šestnásť rokov, dostal sa na zahraničnú univerzitu.

Denis Holombica pochádza z ukrajinského mestečka Rachov (Rakhiv) v Zakarpatskej oblasti.

Z otcovej strany má ruské korene.

V sedemnástich rokoch študuje Denis históriu na Prešovskej univerzite, chystá sa do druhého ročníka. Aj správa o napadnutí jeho krajiny ho zastihla v Prešove.

Denis sa hneď pridal k dobrovoľníkom, ktorí začali napadnutej Ukrajine pomáhať.

Trikrát sa už s humanitárnou pomocou dostal na ukrajinskú stranu, ale doma zatiaľ nebol.

Ešte nie je plnoletý, čo pri rozhovore s ním (vznikal cestou do Užhorodu) nepoznať a jeho príbeh je zaujímavý.

Ako si sa ako šestnásťročný dostal na univerzitu?

- Na Ukrajine sa učíme jedenásť rokov, potom je možné sa ďalej profilovať. Bavilo ma viac vecí, no mal som dobrú učiteľku dejepisu, preto som chcel ísť študovať históriu. Išiel som do jednej firmy, ktorá zabezpečuje doklady na štúdium na Slovensku. Len je potrebné naučiť sa po slovensky. Slovenčinu som sa učil tri mesiace, nebolo to veľmi ťažké.

Robil si skúšky?

- Nie, len bolo potrebné vyplniť dokumenty, napísať motivačný list.

Prečo práve história? Len pre dobrú učiteľku?

- Bavila ma odmala. Rád som pozeral dokumenty na Discovery, National Geographic a ďalších kanáloch. História ma zaujala. Už na Ukrajine som chodil s ľuďmi hľadať rôzne predmety v okolí môjho bydliska.

Ako si sa dozvedel, že vypukla vojna a čo si robil v tom čase?

