Kedysi pláž a tobogan, dnes ruina. Budú pribúdať, keď nebude voda, tvrdí starosta

Stále má tabuľu Prešovskej univerzity.

DOMAŠA, VALKOV. Na Domaši je niekoľko chátrajúcich budov, ktoré niekdajší turistický ruch pripomínajú už len svojimi zničenými fasádami.

V časti Valkov, priamo pri ceste, kadiaľ denne chodia ľudia, stojí bývalý hotel Socialistického zväzu mládeže.

Z prednej časti je oplotený, no zozadu je prístupný a na fasáde je stále tabuľa Prešovskej univerzity, ktorá tam chcela v minulosti vybudovať celouniverzitné edukačné a výcvikové stredisko.

Budova bola medzi jej nehnuteľnosti zaradená od roku 2004. Univerzita ju kúpila od Fondu detí a mládeže, ktorý spravoval majetok po bývalom Socialistickom zväze mládeže (SZM).

Odvtedy časť budovy zrekonštruovala, no neskôr sa ho dlhšie obdobie snažila len predať.

Kedysi však tento hotel patril medzi najväčšie ubytovacie kapacity na Domaši. Pri ňom bol tobogan, ktorý znefunkčnila nízka hladina vody, vlastná pláž a vo vnútri reštaurácia.

Neskôr začal chátrať a jeho zariadenie bolo rozkradnuté. Zhruba v tom čase ho kúpila Prešovská univerzita za 8 miliónov korún (v súčasnosti približne 325-tisíc eur) aj s hektárovým pozemkom.

V minulosti sme písali, že náklady na opravu túto sumu presiahli.

Prenajímajú miesta rybárom

Hotel nie je úplne opustený a zdevastovaný, jeho časť sa podarilo zrekonštruovať ešte počas toho, ako ho mala vo vlastníctve Prešovská univerzita.

V týchto priestoroch sme aj počas tohtoročnej sezóny videli na balkónoch ľudí. Z pohľadu na nich by sa mohlo zdať, že objekt je v prevádzke a prípadní záujemcovia sa môžu ubytovať aspoň vo vynovenej časti. No nie je to úplne tak.

