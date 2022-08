Svoj život spojila s prešovským divadlom. Zomrela herečka Dana Trnčíková

Šéfovala činohre, hrala výrazné postavy.

PREŠOV. Pred šesťdesiatimi rokmi nastúpila ako čerstvá absolventka do Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. Prežila v ňom celý svoj umelecký život až do odchodu do dôchodku.

Kultúrnu obec zasiahla smutná správa. Vo veku 80 rokov zomrela herečka Dana Trnčíková.

O úmrtí informovalo DJZ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zomrela dlhoročná herečka Divadla Alexandra Duchnoviča Mária Korbová Čítajte

Kumšt v génoch

Rodená Bratislavčanka mala divadlo v génoch.

Jej starý otec zakladal prvé ochotnícke divadlo v Kovačici, herečkou bola aj jej mama, otec bol režisérom. Jablko teda nepadlo ďaleko od stromu.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť