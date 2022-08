Zomrela ďalšia osobnosť prešovského divadla. Milan Gerjak mu bol verný vyše 50 rokov

Nedávno odišla jeho dlhoročná kolegyňa.

PREŠOV. Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove sa v posledných dňoch navždy rozlúčilo s dvoma svojimi bývalými dlhoročnými členmi.

Vo veku nedožitých 80 rokov zomrel dlhoročný sólista spevohry Milan Gerjak.

Nedávno tento svet navždy opustila aj herečka Dana Trnčíková.

Divadlo o úmrtí svojich dvoch osobností informovalo na sociálnej sieti.

Viac ako 50 rokov

Milan Gerjak bol neoddeliteľnou súčasťou DJZ od roku 1970 ako člen zboru, sólista spevohry a neskôr ako hosť činoherného umeleckého súboru.

V prešovskom divadle vytvoril desiatky postáv.

Tou prvou pred viac ako 50 rokmi bola postava nadporučíka Lukáša v predstavení Udatný vojak Švejk.

Zahral si aj v rôznych spracovaniach operiet Veselá vdova, Čardášová princezná, Grófka Marica, muzikáloch Cigáni idú do neba, My fair Lady, Báthoryčka, František z Assisi, Sherlock Holmes a Jana z Arcu.

Jeho poslednou bola postava Sruloviča z pôvodného slovenského muzikálu prešovského divadla Nikola Šuhaj, produkovaného v roku 2017.

Gerjak zomrel v utorok 16. augusta.

Verná jednému divadlu

Herečka Dana Trnčíková do činohry DJZ nastúpila 13. augusta 1962 ako čerstvá absolventka Vysokej školy múzických umení a zostala mu verná po celý profesijný život až do odchodu do dôchodku v roku 1996.

V období rokov 1984 až 1990 zároveň zastávala funkciu umeleckej šéfky činohry.

Bola predstaviteľkou kľúčových postáv vážneho i veseloherného repertoáru, z ktorých mnohé patrili k najpríťažlivejším ženským hereckým rolám vrátane postavy Júlie v Rómeovi a Júlii z roku 1964.

Trnčíková si zahrala aj vo filmoch ako Juno a páv či Cena ticha.

Zomrela v piatok 5. augusta vo veku nedožitých 81 rokov.