V nedeľu po búrke voda, blato a kamene, na druhý deň bagre, čerpadlá a lopaty

Okresy v Prešovskom kraji sa spamätávajú z vyčíňania živlov.

PREŠOV, SABINOV. Obce v okresoch Prešov a Sabinov v pondelok pokračujú v prácach na odstraňovaní následkov lokálnych povodní, ktoré ich zasiahli po nedeľňajších prívalových dažďoch.

Tretie stupne povodňovej aktivity vyhlásili napríklad v obciach Pečovská Nová Ves (okres Sabinov) a Hermanovce (okres Prešov).

Voda, hlina a kamene zaplavili cestu

Ako informoval starosta obce Pečovská Nová Ves Jaroslav Dujava (nezávislý), nezadržaná voda z polí s nánosmi hliny a kameňa zaplavila v nedeľu popoludní cestu prvej triedy I/68.

Čiastočne ostala zaplavená aj cesta tretej triedy v smere na Ľutinu a voda poškodila aj miestne komunikácie v troch lokalitách.

Zaplavené boli pivnice, prízemia a studne niekoľkých rodinných domov, kde zničilo aj úrodu.

Zasiahnutá bola aj prevádzka herne v obci. Voda poškodila tiež dva oporné múry, ktoré spadli a čiastočne poškodili motorové vozidlo a garáž.

Pri snahe zabrániť vode v páchaní škôd sa zranila jedna z obyvateliek obce, ktorá so zlomenou nohou skončila na vyšetrení v nemocnici.

„Vzhľadom na tieto skutočnosti som o 15.30 vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity,“ skonštatoval starosta Pečovskej Novej Vsi s tým, že vyhlásený stupeň je v platnosti aj v pondelok.

Pomohli aj hasiči

Starosta o situácii informoval aj krajských hasičov.

Pomôcť prišli tiež dobrovoľní hasiči z obce a jej obyvatelia.

Polícia riadila dopravu na hlavnej ceste. Zasahovalo zhruba 40 ľudí.

Z techniky bol nasadený bager, traktor, tri čerpadlá aj dva hasičské vozy obce.

Sanačné práce a odčerpávanie vôd z pivníc trvalo do 22. hodiny, kedy ich prerušili.

Zhruba 15 ľudí pokračuje v prácach na odstraňovaní škôd opäť od šiestej hodiny ráno.

„Situáciu sťažuje dážď, ale jeho intenzita nie je taká ako v nedeľu. Bezprostredne prívalová vlna nehrozí,“ skonštatoval Dujava s tým, že na podmáčanú pôdu má sťažený prístup technika.

Lopaty a technika

Ľudia lopatami a obecnou technikou odstraňujú nánosy bahna a čistia priekopy okolo obecných komunikácií.

„Dnes sme požiadali Slovenskú správu ciest ako správcu cesty prvej triedy, aby bezodkladne nasadila techniku na vyčistenie tej časti priekop okolo cesty, ktorá nie je upravená betónovými tvárnicami za účelom ich sprietočnenia. Dostali sme prísľub, že technika bude ihneď nasadená. My poskytneme súčinnosť na odvoz bahna,“ dodal Dujava.

Výška škôd podľa starostu zatiaľ vyčíslená nie je.

Obec vyzvala ľudí, aby poškodenie majetku nahlásili.

„K škodám by nemuselo prísť, keby sa určití vlastníci, respektíve užívatelia pôdy, správali tak, ako sa majú správať. Ak by to bolo správne orané a neboli porušené medze, tak by táto voda bola zadržaná v priestore, alebo minimálne odvedená,“ skonštatoval Dujava.

Zaplavilo aj pivnice

Prívalová voda škody napáchala aj v obci Hermanovce.

Ako uviedol starosta obce Lukáš Grejták (Smer-SD, SNS), zaplavené boli najmä miestne komunikácie a pivnice zhruba piatich rodinných domov.

Postihnutý bol stred obce a časť v smere na Bertotovce.

Voda poškodila aj protipovodňovú reguláciu.

„Voda udrela z polí a dostala sa do obce,“ skonštatoval starosta, ktorý v obci vyhlásil tretí povodňový stupeň.

Pri povodni zasahovali miestni dobrovoľní hasiči, zamestnanci aj obyvatelia obce.

Na čistení komunikácií a nánosov bahna podľa Grejtáka pokračujú aj počas dnešného dňa.

„Škody zatiaľ vyčíslené nie sú,“ dodal starosta.

Vylial sa Drienovský potok

Keďže problémy v obciach spôsobili najmä prívalové nánosy z polí, majú podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Bocáka okrem lokálne vyhlásených stupňov povodňovej aktivity v Prešovskom kraji hlásenú na povodí riek iba jednu obec s vyhláseným stupňom povodňovej aktivity.

Ide o obec Drienica, kde sa v nedeľu večer z koryta vylial Drienovský potok.

„Práce v obci si robia svojpomocne,“ skonštatoval Bocák.

Podľa krajského operačného dôstojníka Hasičského a záchranného zboru v Prešove pri väčšine lokálnych povodní nebola potrebná asistencia profesionálnych hasičov.

Hlásenia o povodniach nezaznamenali ani v noci.