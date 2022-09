Bývalá hovorkyňa je hlasom v prešovskej MHD. Prax získala aj na pohreboch

Pochádza z Detvy, s Prešovom sa zžila.

Je hlasom prešovskej mestskej hromadnej dopravy. Vo vozidlách MHD nahradili jej hlasom, oznamujúcim zastávky, hlas niekdajšieho dlhoročného riaditeľa Petra Janusa.

Bola hovorkyňou mesta Prešov, z tohto postu však odišla. Moderuje rôzne podujatia, učí na univerzite, kde sa venuje napríklad popkultúre, subkultúram či reklame, a pôsobí i v košickom rozhlase.

EVA PEKNUŠIAKOVÁ je súčasťou prešovského verejného života, no stále sa cíti byť aj hrdou Detviankou. Aké je počuť svoj hlas v trolejbuse? Prečo nevydržala na hovorcovskom mieste? Čo hovorí na detviansky hokejový klub, ktorý našiel nové sídlo v Prešove? Aj o tom povedala viac v rozhovore pre Korzár.

Cestujete v prešovskej MHD?

- Cestujem.

Ako vnímate, keď počujete svoj hlas? Či to nevnímate?

- Túto otázku mi kladie veľa ľudí. Vnímam to. Hlavne, keď idem inou trasou, než som zvyknutá. Som dosť perfekcionistická, takže stále počujem nejaké chyby, ktoré by som urobila intonačne inak.

Ako ste sa k domu dostali? Dopravný podnik vypísal súťaž...

- Bolo to cez výberové konanie, ale bolo to krátko po tom, ako som skončila na pozícii hovorkyne mesta, a keď sa niečo také chystalo, oslovil má pán riaditeľ dopravného podniku s tým, že by potrebovali ženský hlas. Oslovili takto viaceré dámy, tuším sme tam boli štyri, a urobili sme skúšobné nahrávky. Tie sa potom testovali, dokonca aj priamo vo vozidlách, ale bolo to pre pracovníkov Dopravného podniku mesta Prešov, nie za plnej prevádzky. Po odpočutí vybrali môj hlas.

Poznáte aj ten príbeh?

- Poznám. Bol tam hlas bývalého pána riaditeľa dopravného podniku Petra Janusa.

On mal výrazný hlboký hlas v porovnaní s vaším. Vzniklo to tak, že chceli zaviesť hlásenia, hľadali správny hlas a jedna reklamná agentúra vtedy prišla s nápadom, nech to nahovorí samotný riaditeľ. Bola to v Prešove celkom atrakcia.

