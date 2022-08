Župní poslanci schválili dotácie pre prešovský futbal aj cyklotrasy v Poloninách

Vyčlenili na to 400-tisíc eur.

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporí dotáciami v celkovej výške 400-tisíc eur dva projekty mesta Prešov a obce Ubľa (okres Snina).

Prešovská samospráva dostane 300-tisíc eur na dobudovanie športovej infraštruktúry na Jazdeckej ulici.

Obec Ubľa získala 100-tisíc eur na prvú etapu vybudovania cyklochodníka pre rozvoj cezhraničného cestovného ruchu.

Rozdelenie účelových dotácií na svojom utorkovom zasadnutí schválili poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Ako uviedol vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák, prostriedky na dotácie vyčlenili v rámci úpravy rozpočtu z fondu nerozdelených dotácií.

Chcú vrátiť druholigový futbal do Prešova

Cieľom modernizácie športovej infraštruktúry na Jazdeckej ulici v Prešove je podpora futbalovej mládeže, ako aj vybudovanie podmienok pre návrat ligového futbalu do mesta Prešov.

„Prostriedky sú viazané pre aktivity mestského futbalového klubu Tatran Prešov, ktorý postúpil do druhej ligy, no musí hrať v Ličartovciach. Zatiaľ nám mešká výstavba nového štadióna, preto, keďže máme zároveň futbalovú akadémiu a chceme, aby fungovala do budúcna ďalej, plánujeme v Jazdeckom areáli vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť futbalovej akadémii, ale zároveň bude spĺňať podmienky pre hranie druhej ligy,“ skonštatovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Mestskí poslanci už schválili 250-tisíc

Z účelovej dotácie zrekonštruujú hlavnú tribúnu, pričom vytvoria šatne a zázemie.

Osadia nové dočasné tribúny na protiľahlej strane a vytvorí sa sektor hostí.

Dofinancovanie projektového zámeru zabezpečí mesto Prešov, ktoré už v zastupiteľstve na tento účel schválilo 250-tisíc eur.

„Samozrejme, celá realizácia bude na klube, ktorý najlepšie vie, čo potrebuje,“ dodala Turčanová.

Prispel aj zväz

Ako potvrdil prezident futbalového klubu Tatran Prešov Ľuboš Micheľ, na projekt akadémie získal klub dotáciu aj od Slovenského futbalového zväzu vo výške 40-tisíc eur na vybudovanie kontajnerových šatní, kde by malo byť umiestnené aj sídlo klubu.

Ďalších 70-tisíc eur zo zväzových financií využijú na výmenu umelého trávnika v Jazdeckom areáli.

„Veríme, že tieto prostriedky budú stačiť na to, aby štadión spĺňal kritériá aj pre druhú ligu. Aktuálne sa už vyrábajú šatne, na ďalšie veci pripravujeme verejné obstarávanie. Chceli by sme to stihnúť do jarnej časti tak, aby sa tam mohlo hrať,“ dodal Micheľ.

V tomto roku už zastupiteľstvo v rámci grantovej schémy Výzva pre región schválilo dotáciu pre mládežnícke mužstvá mestského futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov viac ako 112-tisíc eur na vybudovanie sociálnych zariadení a šatní v areáli.

V rámci Výzvy poslancov získal klub ďalších 8 000 eur na nákup kosačky na úpravu futbalových ihrísk prešovského klubu.

V obidvoch prípadoch bol žiadateľom dotácie 1. FC Tatran, a.s.

Cyklotrasy v Poloninách

Obec Ubľa plánuje vybudovanie a skvalitnenie cyklotrás v Národnom parku Poloniny a prihraničného územia spájajúceho Slovensko s Ukrajinou.

Projekt po realizácii vytvorí predpoklady pre rozvoj cestovnému ruchu, podporu cykloturizmu a mäkkej turistiky v regióne.

„Ide o prepojenie cez obec Ubľa s tým, že jedna trasa ide do Košického kraja a druhá trasa bude možná cez Ubľu priamo na Ukrajinu do Užanského národného parku,“ vysvetlila starostka obce Nadežda Sirková (Hlas-SD).

Dofinancovanie projektového zámeru podporeného sumou 100-tisíc eur zabezpečí obec Ubľa.

„Požiadali sme o účelovú dotáciu na prvú etapu, ktorá stojí vyše 332-tisíc eur s tým, že rokujeme so Slovenskou správou ciest, pretože je tam potrebné vybudovať kanalizáciu a priepusty. Veríme, že niečo prispejú aj oni. Zvyšok zabezpečí obec,“ dodala Sirková.