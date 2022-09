V unikátnom areáli Solivaru opäť ožil príbeh histórie závodu

Národná kultúrna pamiatka má veľký potenciál.

PREŠOV. Areál Múzea Solivar v Prešove v sobotu opäť ožil soľnou tematikou.

Už po štvrtýkrát sa tam konal Deň soli.

Podujatie má za cieľ oživiť a postupne prebudiť areál Solivaru, ktorý je unikátnym svojho druhu na Slovensku.

Uviedol to riaditeľ múzea Marek Duchoň s tým, že pre návštevníkov pripravili bohatý celodenný program.

Zrekonštruovaný Sklad soli a živé múzeum

Súčasťou podujatia bola aj komentovaná prehliadka po zrekonštruovanom Sklade soli.

"Ten slúžil po stáročia na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu soli. Od októbra 2014 do septembra 2015 prechádzal objekt rozsiahlou rekonštrukciou, výsledkom ktorej je reprezentatívny multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor určený pre výstavné, prezentačné, kongresové či edukačné aktivity," upozornil Duchoň.

Okrem toho mohli návštevníci zažiť aj "živé múzeum", ktoré opäť pripravil Lukáš Maťufka so svojím divadlom Portál.

Jediná pamiatka svojho druhu

Vďaka nim v Sklade soli ožil príbeh z dávnej histórie soľného závodu.

"Táto národná kultúrna pamiatka má veľký potenciál, je jediná technická pamiatka svojho druhu v bývalom Československu. Tak zachovaná technológia na ťažbu a spracovanie soli zo 17. storočia sa nenachádza nikde v Európe. Zachovali sa skôr soľné bane s baníckou technológiou, u nás je ťažba spojená so solivarníctvom," upozornil Duchoň.

Múzeum Solivar si v tomto roku pripomína jubileum, začiatkom októbra chystá oslavy 50. výročia svojho vzniku spojené s vydaním štvrtej edície pamätnej mince - soľnobanského toliara.

Minca je venovaná 450. výročiu od spustenia ťažby soli v šachte Cisárska.

"Prvé zmienky o ťažbe soli sú z 9. storočia, obchodovanie so soľou je datované do 12. storočia a samotné šachty boli vyhĺbené v roku 1572. Aj tu sa spočiatku ťažila kamenná soľ klasickým spôsobom až do roku 1752, kedy boli bane zaliate vodou. Práve vtedy sa zmenila technológia a získavanie soli varením zo soľanky," objasnil Duchoň s tým, že samotné objekty slúžili svojmu účelu zhruba do roku 1968.

V roku 1972 ich prevzalo pod svoju správu vtedajšie Technické múzeum Košice.