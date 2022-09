Opitý vodič došiel domov po tráve bez zapnutých svetiel. Onedlho uňho klopala polícia

Pod vplyvom alkoholu boli traja šoféri.

JAKUBOVANY, JASENOVCE, VEĽKÝ ŠARIŠ. Polícia v Prešovskom kraji prichytila počas uplynulého víkendu hneď niekoľkých vodičov, ktorí si za volant svojich áut sadli pod vplyvom alkoholu.

Ako informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, v prípadoch, kde hladina alkoholu presiahla jedno promile, bolo začatie trestného stíhania.

Nepomohla ani jazda po tráve a vypnuté svetlá

V sobotu večer viedol 65-ročný muž osobné auto Nissan Almera cez obec Jakubovany (okres Sabinov), kde ho zastavila policajná hliadka.

Pri kontrole nafúkal 1,52 promile.

V sobotu večer viedol auto pod vplyvom alkoholu v obci Jasenovce (okres Vranov nad Topľou) aj 23-ročný muž.

Osobným vozidlom Volkswagen Passat zastal v strede vozovky, odkiaľ cúvol mimo cesty do trávnatého porastu a následne vyšiel znova na cestu.

V jazde k centru obce Jasenovce pokračoval bez rozsvietených svetiel po trávnatom poraste, kde z auta stratil tabuľku s evidenčným číslom.

S autom napokon zašiel domov do dvora. Po príchode privolanej policajnej hliadky sa podrobil dychovej skúške na alkohol, jej výsledok dosiahol 2,54 promile.

Nezastavila ho značka ani palety

V nedeľu popoludní polícia prichytila pod vplyvom alkoholu 46-ročného muža jazdiaceho na Škode Fabia cez Veľký Šariš.

Šofér počas jazdy vyšiel autom na obrubník chodníka, narazil do prenosného dopravného značenia, no pokračoval v jazde a na chodníku následne narazil aj do paliet zo stavebným materiálom.

Aj po tomto náraze pokračoval v jazde ešte necelých 200 metrov.

Dychová skúška na alkohol bola u neho pozitívna s nameranou hodnotou 1,25 promile.

„Všetci traja vodiči boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a umiestnení do cely policajného zaistenia,“ doplnil Džobanik.